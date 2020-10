Mises à jour d’Artsakh : Rupture de la diplomatie ?

Dans une allocution en direct à la nation, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que tout espoir de solution diplomatique n’est pas viable à ce stade, car l’Azerbaïdjan refuse de faire des compromis. Pashinyan a noté que Bakou a intensifié sa rhétorique maximaliste et que sa stratégie est de s’opposer à tout point sur lequel la partie arménienne accepterait pendant les négociations. À ce stade, donc, le Premier ministre arménien a déclaré qu’il était inutile de parler d’une solution diplomatique.

Il a ajouté que, dans le contexte de la position adoptée par l’Azerbaïdjan, se battre pour les droits du peuple arménien signifie « prendre les armes et se consacrer à la protection de la patrie. Et ce n’est qu’après l’organisation efficace de ce processus que nous parviendrons à une solution diplomatique acceptable pour nous. » En substance, ce que dit l’Azerbaïdjan aujourd’hui, c’est qu’il n’acceptera rien de moins que la capitulation du Karabakh « et vous savez ce que cela signifie », a déclaré le Premier ministre.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

2 heures du matin : selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anna Naghdalyan, le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan est actuellement à Moscou pour une courte visite de travail.

10 h 00 : porte-parole du ministère de la Défense Shushan Stepanyan : vers 8 h 30, les unités de défense aérienne de l’Armée de défense d’Artsakh ont abattu un avion militaire azerbaïdjanais en direction sud. La situation est relativement tendue mais stable.

L’Azerbaïdjan continue de viser les colonies pacifiques en Artsakh

10 h : selon l’ Infocentre d’Artsakh , l’Azerbaïdjan continue de viser les colonies pacifiques en Artsakh. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, le cessez-le-feu a été relativement maintenu. Cependant, à l’aube, Martakert et les villages environnants ont de nouveau été visés par les forces azerbaïdjanaises. Le 20 octobre, l’adversaire a utilisé ses forces aériennes pour cibler les infrastructures civiles dans la même direction.

Les forces azerbaïdjanaises non seulement violent le cessez-le-feu humanitaire établi, mais continuent d’utiliser des armes interdites contre la population civile.

10 h 40 : Selon le ministère de la Défense d’Artsakh , la situation dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan du jour au lendemain était tendue, mais stable. Les bombardements et les batailles d’artillerie se sont poursuivis dans certaines régions.

Dans la matinée, les forces azerbaïdjanaises ont de nouveau violé l’accord de cessez-le-feu humanitaire et ont commencé à bombarder en direction de la ville de Martakert et des infrastructures civiles des villages environnants.

Les batailles se poursuivent dans les directions nord et sud de la ligne de front. Un avion azerbaïdjanais a été abattu dans le sud par les unités de défense aérienne de l’armée de défense d’Artsakh.

La situation opératoire-tactique est sous contrôle.

12 h 00 : Selon TASS , Jeyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan, se rendra à Moscou pour une visite de travail.

L’Assemblée nationale adopte un projet de loi d’exonération de la taxe à l’importation

12 h 00 : l’Assemblée nationale arménienne a adopté deux projets de loi, G-764 et G-765 , soumis par le gouvernement, qui proposent d’exempter le ministère de la Défense, le ministère des Situations d’urgence et le ministère de la Santé des taxes sur l’importation de biens humanitaires et de santé , ainsi que des marchandises d’importance militaire provenant des États membres de l’UEE. Les projets de loi ont été présentés par le vice-ministre arménien de l’économie, Arman Poghosyan. Ils ont passé les deux lectures requises le même jour, toutes à l’unanimité.

Selon le projet de loi proposé, les importateurs de marchandises des États membres de l’Union économique eurasienne, qui sont inclus dans la liste approuvée par le gouvernement, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit d’accise et de la taxe environnementale pendant la période de la loi martiale et en cas de dons au ministère de la Défense, au ministère des Situations d’urgence et au ministère de la Santé.

La condition est que les produits en question doivent être remis à leurs services respectifs, et cette remise sera documentée avant la levée de la loi martiale.

Certains députés ont demandé pourquoi le règlement ne prend en compte que les marchandises importées des pays de l’UEE. Le vice-ministre a noté que, contrairement aux importations en provenance des États membres de l’UEE, où les importations proviennent de pays tiers, il existe un moyen très efficace d’exonérer les produits importés de taxes. L’importateur peut déposer une dispense de déclaration en douane au profit de l’État conformément à la procédure douanière, les exonérant ainsi des taxes à l’importation.

La loi affectera les marchandises importées après le 27 septembre.

Le paquet permet également aux banques et aux organismes de crédit d’annuler les dettes des personnes tuées ou handicapées au cours d’opérations militaires et des personnes qui leur sont liées (y compris le conjoint, l’enfant ou le parent vivant avec eux), sans encourir de charges fiscales supplémentaires. Le vice-ministre arménien des Finances, Arman Poghosyan, a présenté le projet de loi « sur la définition des privilèges fiscaux pendant la période de la loi martiale ». Il a expliqué que le passif de la dette comprend non seulement les amendes et les pénalités, mais également les montants réels du prêt.

13h : Shushan Stepanyan, le porte-parole du ministère de la Défense, a annoncé qu’au cours des trois dernières semaines, les Arméniens de plus de 60 pays ont fait don de 4,5 millions de dollars au Fonds d’assurance des soldats. Stepanyan a déclaré que les dons sont très importants et seront utilisés pour fournir des compensations aux héros arméniens et à leurs familles. Les dons peuvent être faits ici .

Le Premier Ministre Nikol Pashinyan s’adresse à la nation

16h05 : Lors d’un Facebook Live , le Premier ministre Nikol Pashinyan a parlé de la situation dans laquelle se trouvent actuellement la République d’Arménie, la République d’Artsakh et le peuple arménien et les solutions qui s’offrent à eux.

Nous devons comprendre que le règlement du conflit du Karabakh, du moins à ce stade et pour longtemps, n’aura pas de solution diplomatique. Tous les espoirs, pensées et suggestions qui sont plus que jamais nécessaires pour trouver une solution diplomatique ne sont pas viables. Pourquoi ? Nous avons dit à maintes reprises que nous étions disposés à résoudre le problème par des concessions mutuelles, ce qui signifie que nous sommes prêts à abaisser la barre pour que le conflit soit réglé. Mais nous le ferons à condition que le camp adverse diminue également ses objectifs maximalistes. Mais la réalité montre que tout ce qui est acceptable pour la partie arménienne dans ce contexte est inacceptable pour l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’a été leur stratégie diplomatique ; s’opposer à tout point sur lequel l’Arménie accepterait pendant les négociations.Cela montre qu’il est inutile de parler d’une solution diplomatique au moins à ce stade.

Quant à savoir quand il sera possible de parler d’une solution négociée, c’est quelque chose que j’aborderai plus tard.

Les relations entre l’Arménie et la Russie font actuellement l’objet de discussions très actives. Je tiens à souligner que j’apprécie la coopération avec la Russie et que nous ressentons le soutien de la Russie en tant que partenaire stratégique du peuple arménien et de la République d’Arménie. Il y a une communication régulière entre les deux pays. Nous avons et nous continuerons de collaborer pour trouver une solution à ce problème. La Russie, en tant que partenaire stratégique de l’Arménie et en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE, a jusqu’à présent fait tout son possible et je suis sûr qu’elle fera à nouveau tout son possible pour aller de l’avant. Je n’en doute pas.

Alors, que devons-nous faire dans cette situation ? Nous devons lutter jusqu’au bout, sans aucune réserve, sans hésitation, pour les droits de notre peuple. Indépendamment de ce qui va se passer, nous devons lutter pour les droits de notre peuple.

Aujourd’hui, dans le contexte de la position adoptée par l’Azerbaïdjan, se battre pour les droits de notre peuple signifie d’abord prendre les armes et se consacrer à la protection de la patrie. Et ce n’est qu’après une organisation efficace de ce processus [qui peut se poursuivre selon la situation] que nous parviendrons à une solution diplomatique acceptable pour nous. En substance, ce que dit l’Azerbaïdjan aujourd’hui, c’est qu’il n’acceptera rien de moins que la capitulation du Karabakh et vous savez ce que cela signifie. La protection des droits de notre nation ne concerne pas uniquement le Karabakh. Dans les années 1990, les héros de notre guerre de libération du Karabakh disaient qu’en parlant du Karabakh, nous parlions des droits de notre nation. Depuis les années 1990, nous avons formulé qu’il n’y a pas d’Arménie sans Artsakh. Par conséquent,défendre les droits du peuple d’Artsakh signifie défendre les droits de la nation arménienne. Je ne les sépare pas. Aujourd’hui, cela signifie prendre les armes et lutter pour ces droits. Et lutter jusqu’à ce qu’il soit possible de parvenir à une résolution acceptable par des moyens diplomatiques. Je parle de la résolution finale du conflit. Dans ce contexte, je pense que ce processus devrait être organisé et mis en œuvre par les dirigeants politiques de notre nation.

Aujourd’hui, j’appelle également tous les conseils municipaux de notre pays, sans exception, tous les maires, les chefs de communauté, tous les organes d’autonomie locale, les dirigeants de ces organes à prendre l’initiative et à former des groupes de volontaires qui défendront les droits du peuple arménien. . Ce groupe est à la disposition de l’état-major. La formation du groupe doit être égale au serment militaire, ce qui signifie qu’ils doivent rester forts et exécuter les tâches qui leur seront demandées par le commandement central. Je vois cela comme un tournant. Pourquoi ? J’évalue cela comme un tournant car nous sommes une nation qui a survécu et vécu un génocide. En réalité, le génocide s’est produit parce qu’il y avait une telle humeur - il y a des gens quelque part qui défendront les droits de notre peuple mais ce n’est pas nous, il y a probablement des gens, des combattants de la liberté, etc. qui feront cela.Avons-nous aujourd’hui ce genre de personne ? Oui, nous le faisons et il y en a.

À partir de volontaires, de soldats ordinaires, de militaires contractuels, de généraux, de lieutenants, nous avons des gens qui sont déjà des légendes. Nous avons des légendes sur le champ de bataille qui sont capables, engagées et déterminées à tout faire pour façonner la victoire du peuple arménien. Ils font tout leur possible. Nous devons les soutenir car, malheureusement, de nombreuses personnes à leurs côtés sont mortes pour notre pays. Nous devons occuper leur place. Nous devons nous tenir aux côtés de soldats héroïques, de lieutenants et de généraux. Qui les soutiendra ? Nous devons tous rester debout. Vous êtes la personne qui va se lever aujourd’hui, prendre les armes et aller se tenir aux côtés de nos hommes héroïques et façonner la victoire qui est notre objectif. Ce n’est pas parce que nous sommes des fanatiques. Nous sommes fidèles au bon sens du mot et notre problème est le suivant : nous n’avons pas d’autre choix que la victoire.Il n’y a pas d’option intermédiaire. Il y a victoire et défaite. Et la victoire exige les efforts de chacun de nous. Je viens de parler des organes de l’État, des organes d’autonomie locale. Permettez-moi d’élargir la liste - les partis, les ONG, les initiatives civiques - doivent tous former des bataillons, des bataillons d’autodéfense et opérer sous la direction de l’état-major général des forces armées. Oui, la situation en première ligne est difficile. Des opérations militaires ont lieu dans la partie sud de l’Artsakh. Il y a ici une nuance importante - nos observations montrent que l’adversaire utilise ses dernières réserves et ressources. Leurs ressources sont énormes mais nos soldats héroïques leur causent un nombre inimaginable de pertes.Je tiens à dire que l’Azerbaïdjan n’est pas d’accord avec le cessez-le-feu humanitaire également pour cette raison - l’un des objectifs et des idées du cessez-le-feu est d’échanger des corps de soldats afin que des enterrements appropriés puissent être organisés.

Dans ce contexte, l’Azerbaïdjan a peur de deux choses. Premièrement, près de 10 000 corps qui devront être renvoyés en Azerbaïdjan dans un contexte d’euphorie. En outre, l’Azerbaïdjan a subi des pertes importantes de véhicules blindés et d’équipement militaire ainsi que des drones Bayraktar de fabrication turque (avec un coût global de 1,5 milliard de dollars). Et oui, c’est l’une des raisons pour lesquelles le cessez-le-feu humanitaire n’a pas été respecté pendant au moins 24 heures. Deuxièmement, les corps de mercenaires et de soldats des forces armées turques seront révélés. Bien que la communauté internationale soit au courant de leur implication, il y aura des preuves plus concrètes.

Et aujourd’hui, il nous suffit de répéter la partie héroïque et non catastrophique de notre histoire. Pendant la guerre du Karabakh des années 1990, la situation était beaucoup plus désespérée, beaucoup plus difficile. Il semblait qu’il n’y avait pas de solution mais notre peuple a trouvé cette solution parce qu’il y avait des gens qui ont pris la responsabilité du destin de la nation arménienne. Il y a aussi des gens aujourd’hui, il y en a beaucoup, mais les gens doivent se tenir fermement à leurs côtés. Chacun de nous qui se consacre à ce travail doit agir selon la logique d’un serment militaire, exécuter sans condition les ordres, exécuter sans condition la tâche fixée par les commandants, quelle que soit la difficulté de cette tâche - se tenir fermement pour aller de l’avant. une fois instruit. Certains d’entre vous diront peut-être que nous ne sommes pas dans les années 90. Et c’est une bonne chose que nous ayons dépassé les années 1990,car pendant 30 ans nous avons analysé et compris nos problèmes. Et il est temps de résoudre tous ces problèmes, nous tous ensemble, en une seule action. Cela ne devrait pas être la solution aux problèmes des 30 dernières années, cela devrait être la solution à nos problèmes des 500 dernières années. Et la formule est très claire, l’avenir du peuple arménien dépend d’une seule personne et cette personne c’est vous et vous devez agir parce qu’il est temps d’agir.

Lors des célébrations, nous levons toujours un verre à nos soldats, commandants et à l’armée, ce qui signifie que même pendant nos heures les plus heureuses, nous savons qu’il n’y a rien de plus important que l’armée et notre lutte. Nous savions que ce moment viendrait et nous devrions poursuivre ce que nous avons dit.

Aux dirigeants des collectivités locales et étatiques, des villages, des partis politiques et des ONG de former des troupes pour mettre en œuvre la logique de ce que j’ai dit. Tous les étudiants, les hommes d’affaires du Karabakh devraient retourner à Stepanakert dès maintenant pour s’enrôler dans les forces armées en tant que membres des troupes volontaires.

Je veux répéter que nos héros tombés de la première guerre, Monte Melkonyan, Tatul Krpeyan, Jivan Abrahamyan, Movses Gorgisyan, Vazgen Sargsyan nous regardent. Et nous devons regarder dans leurs yeux et nous ne devrions pas avoir de raison de détourner le regard, car ils ont tout donné à la patrie et n’ont rien épargné. Il est maintenant temps de tout donner à la Patrie et de ne rien épargner : les SUV nécessaires en première ligne, les bus nécessaires pour transporter les volontaires, les jeeps pour assurer la mobilité, le travail intellectuel dans le secteur des hautes technologies pour contrer les armes modernes. .

Le message le plus important pour aujourd’hui est de former des bataillons de volontaires, de postuler à des comités militaires et après cela, le travail se poursuivra. N’oubliez pas que l’avenir de l’Arménie dépend d’une seule personne et que cette seule personne, c’est vous. Je vous aime tous, je suis fier de vous tous et je m’incline devant chacun de vous. A partir de ce moment, je veux que nous fortifiions et construisions la volonté et l’esprit de victoire dans nos esprits et nos cœurs, nous regardons dans les yeux de chacun et voyons la victoire dans les yeux de chacun. La victoire se formera dans les yeux et la volonté de victoire nous dira que nous ne reculerons pas, nous ne serons pas brisés. Il n’est pas possible de nous vaincre. Nous gagnerons et cette victoire dépend d’une seule personne et vous êtes cette seule personne. Gloire à nos enfants qui vivront dans une Arménie libre et heureuse, dans un Artsakh libre et heureux. Dukhov, nation jan, dukhov !

16 h 40 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les noms de 62 autres soldats tués au combat.

Ghukasyan, Davit [Yervandi], b. 1980 (réserviste)

Sargsyan, Artur [Gagiki], b. 2000

Aghajanyan, Aziz [Samveli], b. 2001

Aharonyan, Gerasim [Vardani], b. 2001

Arevjanyan, Spartak [Roberti], b. 1998

Yeritsyan, Sergey [Manuki], b. 2001

Tadevosyan, Hrach [Antoni], b. 2001

Avetisyan, Khachatur [Vardani], b. 2001

Shirinyan, Arghishti [Sureni], b. 2002

Grigoryan, Artak [Seyrani], b. 2002

Harutyunyan, Melik [Yeremi], b. 1998

Melkonyan, Vahe [Andraniki], b. 1996

Zakaryan, Edgar [Samveli], b. 1981

Melkonyan, Shmavon [Arturi], b. 1998

Sargsyan, Sedrak [Goriki], b. 1983

Melkumyan, Sergey [Seyrani], b. 2000

Babayan, Arman [Arturi], b. 1998

Babayan, Harut [Rafayeli], b. 1991

Mkrtichyan, Mher [Kamoyi], b. 1993

Petrosyan, Armen [Gevorgi], b. 1995

Azatyan, Arman [Arararti], b. 1983 (réserviste)

Hakobyan, Misha [Artsruni], b. 2001

Aghakhanyan, Vahan [Arméni], b. 2000

Ayvazyan, Azat [Arméni], b. 2000

Hakhverdyan, Arsen [Arméni], b. 2001

Gasparyan, Artak [Nveri], b. 2000

Artenyan, Simon [Khachiki], b. 2001

Aleksanyan, Sevak [Arturi], b. 2000

Sargsyan, Narek [Harutyuni], b. 2001

Hovhannisyan, Aram [Arméni], b. 2000

Kasoyan, Mamikon [Sosiki], b. 2001

Abrahamyan, Erik [Artaki], b. 2001

Geghamyan, Zhirayr [Arturi], b. 2000

Baroyan, Gor [Andraniki], b. 2000

Serobyan, Virab [Beniki], b. 2001

Petrosyan, Ishkhan [Tovuzi], b. 1977 (réserviste)

Stepanyan, Babken [Khachiki], b. 1992

Sargsyan, Martik [Seyrani], b. 1996

Galstyan, Armen [Razmiki], b. 1982

Noravardyan, Vardan [Grigori], b. 1993

Manukyan, Arman [Samveli], b. 1998

Grigoryan, Gegham [Hakobi], b. 1980

Muradyan, Movses [Rudiki], b. 1990

Aghakhanyan, Sergey [Suriki], b. 1992

Hunanyan, Grigor [Arshaki], b. 1986

Aleksanyan, Hayk [Samveli], b. 1991

Martirosyan, Jonik [Vaghinaki], b. 1974

Kocharyan, Yurik [Hakobi], b. 1999

Ayvazyan, Karen [Lyudvigi], b. 1982

Mkrtchyan, Areg [Zhermiki], b. 2001

Sarkisyan, Gor [Norayri], b. 2002

Hakobyan, Spartak [Ishkhani], b. 2002

Hovhannisyan, Zhora [Serzhiki], b. 1996

Manukyan, Narek [Rustami], b. 1999

Khachatryan, Davit [Hovnani], b. 1991

Lalabekyan, Sergey [Samveli], b. 1997

Hakobyan, Tatul [Tigrani], b. 1994

Hovhannisyan, Hamlet [Ashoti], b. 1994

Noroyan, Volodya [Andraniki], b. 1998

Ashotyan, Ashot [Armani], b. 2000

Vardanyan, Alen [Tigrani], b. 2001

Asatryan, Artavazd [Voskani], b. 2001

Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Russie se réunissent à Moscou

18 heures : ministre des Affaires étrangères de l’ Arménie Zohrab Mnatsakanyan a rencontréavec son Russe Sergueï Lavrov à Moscou. La réunion a eu lieu à la suite des conversations téléphoniques du président russe Vladimir Poutine avec les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, ainsi que des efforts de médiation de la Russie visant à mettre fin aux hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Les ministres des Affaires étrangères ont évoqué la situation sur le terrain dans la zone de conflit du Haut-Karabakh et la mise en œuvre des accords de cessation des hostilités. Mnatsakanyan a déclaré que « les accords conclus restent sur papier en raison de la position perfide de l’Azerbaïdjan et des mesures visant à déstabiliser la situation ». Réitérant l’attachement de l’Arménie aux accords de cessation des hostilités conclus à Moscou les 10 et 17 octobre par des déclarations conjointes,Le Ministre Mnatsakanyan a souligné la mise en place d’un cessez-le-feu durable maintenu par des mécanismes de vérification comme objectif principal.

18h55 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a écrit que les batailles dans le sud de l’Artsakh se poursuivent. De petits groupes de soldats azerbaïdjanais sont neutralisés dans des batailles isolées.

19 h 05 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, les forces azerbaïdjanaises utilisent des obusiers automoteurs DANA de 152 mm de fabrication tchèque contre l’armée de défense d’Artsakh.

Ces installations d’artillerie figurent sur la liste des armements de l’une des unités militaires centrales des forces armées azerbaïdjanaises, a écrit Stepanyan, ce qui signifie que le corps d’artillerie des forces armées azerbaïdjanaises a subi de lourdes pertes à la suite de frappes ciblées menées par le Armée de défense lors des combats qui ont débuté le 27 septembre.

Le président de l’Artsakh sur la création d’un siège opérationnel à Erevan pour les familles déplacées d’Artsakh

19h50 : Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

« J’ai organisé une séance de travail prolongée aujourd’hui. L’état actuel de la guerre suggère que, compte tenu des aspirations de l’ennemi, nous devons nous préparer à des opérations à long terme.

« J’ai donné des instructions pour créer un quartier général opérationnel à Erevan, avec des groupes de travail dans les régions d’Arménie, pour traiter les problèmes sociaux des familles qui ont été temporairement transférées en Arménie depuis l’Artsakh en raison de l’agression azerbaïdjanaise et turque. J’exhorte les jeunes à former des groupes de volontaires pour soutenir le travail du siège. Quelles que soient les circonstances, chaque citoyen de l’Artsakh doit ressentir l’attention quotidienne du gouvernement.

« L’Armée de défense d’Artsakh, de concert avec les milices civiles, continue de résister aux opérations offensives de l’ennemi, causant chaque jour d’importantes pertes de personnel et d’équipement militaire. Tant notre armée que la population comprennent très bien les difficultés de cette guerre et comment les surmonter à long terme. Profitant de cette opportunité, je veux faire à nouveau appel à tous les conscrits d’Artsakh qui sont dans la Patrie : retournez en Artsakh le plus tôt possible et mettez-vous côte à côte avec vos frères. Nous serons tenus responsables devant le public de notre comportement. »

Procureur général : Appel concernant les violations flagrantes des droits de l’homme commises par les forces armées azerbaïdjanaises

Artur Davtyan, le procureur général d’Arménie a fait appel aux procureurs généraux des États membres de la CEI, au procureur général de la République islamique d’Iran, au président du Conseil consultatif des procureurs européens et aux partenaires des parquets du membre du CdE les États les informant des violations flagrantes des droits de l’homme commises par les forces armées azerbaïdjanaises pendant les hostilités contre l’Arménie depuis le 27 septembre. les soldats ont été maltraités.

Davtyan a exprimé sa profonde préoccupation quant à l’implication directe de la Turquie dans l’agression azerbaïdjanaise ainsi que son implication dans le recrutement de terroristes étrangers qui participent activement à l’opération militaire du côté azerbaïdjanais. Il a ajouté que l’implication de mercenaires non seulement aggrave le conflit, mais constitue également une menace sérieuse pour la sécurité régionale et internationale. Davtyan a noté que le silence et l’indifférence maintenus par la communauté internationale sont perçus par la Turquie et l’Azerbaïdjan comme une permission de poursuivre l’agression qu’ils ont lancée en violation du droit international.

Le procureur général a présenté des preuves de l’implication de mercenaires dans la zone de conflit et a proposé d’approfondir la coopération bilatérale et multilatérale dans la lutte contre le terrorisme international dans la région. Il a déclaré que la République d’Arménie était prête à la soutenir par tous les moyens possibles.

Secrétaire d’État Pompeo : les tiers devraient rester à l’écart du conflit

20h45 : L’Assemblée arménienne a tweeté : Lors de la conférence de presse du Département d’Etat, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a souligné que les tiers devraient rester en dehors du conflit.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les opérations militaires avaient repris tôt le matin dans toutes les directions. La situation était tendue dans la direction centrale. Dans le nord, les forces armées azerbaïdjanaises ont tenté à plusieurs reprises de reprendre l’offensive, qui ont toutes été repoussées par les forces arméniennes, causant des pertes importantes à l’Azerbaïdjan.Un certain nombre d’unités de reconnaissance dans la direction centrale ont tenté de s’infiltrer dans les positions arméniennes et d’avancer ( auparavant, le ministère de la Défense a publié des vidéos le prouvant). Hovhannisyan a déclaré qu’ils s’étaient retirés suite aux tirs d’artillerie du côté arménien. Les combats se sont poursuivis dans un certain nombre de points chauds dans le sud, près de la rivière Araxe. Les forces arméniennes ont repoussé toutes les tentatives de la force azerbaïdjanaise d’avancer leurs positions, leur causant à nouveau des pertes importantes.Hovhannisyan a déclaré que les forces aériennes n’étaient pas utilisées de manière intensive pendant la journée, qu’un seul avion militaire azerbaïdjanais avait été abattu par les unités de défense aérienne arménienne dans la matinée. Les batailles se poursuivent mais les opérations militaires sont moins tendues que ces derniers jours.

Haykak Arshamyan, directeur du Fonds Arménien Hayastan

Haykak Arshamyan a parlé des efforts de collecte de fonds et de la manière dont les fonds sont alloués. Il a assuré que les fonds étaient utilisés pour l’aide humanitaire. Il a noté qu’en raison de la loi martiale, il ne peut pas révéler tous les détails, mais a promis qu’avec l’établissement de la paix, l’Himnadram fournirait une comptabilité précise des dépenses. Il a déclaré que la majorité des promesses de dons ont déjà été déposées sur les comptes bancaires du Fonds.

Arshamyan a annoncé le lancement d’une nouvelle initiative appelée National Movement 2.0, qui portera les relations Diaspora-Arménie à un nouveau niveau et se traduira par l’unité des ressources pan-arméniennes qui garantira un flux de trésorerie constant vers l’Arménie et l’Artsakh. Il a dit que l’implication et l’investissement de chaque Arménien seront essentiels.

Arshamyan a également annoncé une nouvelle initiative appelée 50 Plus. Le mouvement a déjà commencé dans différentes communautés. Arshamyan a déclaré que la Fondation avait reçu des demandes de donateurs pour mettre en place un système de paiement mensuel automatique. « Imaginez que si 1 million de personnes rejoignent ce mouvement [en faisant un don de 50 $ / mois], nous aurions 50 millions de dollars chaque mois », a déclaré Arshamyan, ajoutant que les 50 $ sont une somme symbolique, le montant du don mensuel peut être n’importe quoi. L’argent recueilli grâce aux dons uniques et mensuels aidera à reconstruire l’Artsakh après la guerre.

Varujan Avetikyan, directeur du fonds d’assurance militaire

Varujan Avetikyan, a déclaré que l’objectif du fonds était dès le départ d’assurer la stabilité financière des soldats blessés et de leurs familles, ainsi que des familles des soldats tombés au combat. Au cours des quatre dernières années, chaque employé en Arménie a payé 1 000 AMD (environ 2 $ US) au Fonds chaque mois, déduits de leur salaire. Ces contributions s’élevaient à environ 60 millions de dollars. Avetikyan a déclaré qu’il était crucial que le fonds reçoive des dons des Arméniens d’Arménie ainsi que de la diaspora. « La guerre n’est pas encore terminée et, tant qu’elle ne le sera pas, les hommes et les femmes en première ligne doivent avoir la tranquillité d’esprit et l’assurance que leurs familles sont financièrement en sécurité », a-t-il déclaré.« Nous indemnisons les familles des personnes décédées ainsi que les familles des soldats blessés qui, en raison de leurs blessures, doivent vivre avec une incapacité de premier ou de deuxième degré. Nous indemnisons également les familles des soldats disparus. » Selon Avetikyan, le fonds fournit une compensation entre 58 et 82 millions d’AMD (environ 120 000 $ - 160 000 $). Les familles de soldats portés disparus, décédés ou ayant une invalidité de premier degré reçoivent une somme forfaitaire unique, puis chaque mois pendant 20 ans, chaque membre de la famille reçoit de 100 000 à 300 000 AMD. Le montant est transféré sur des comptes bancaires personnalisés que le Fonds ouvre pour chaque membre de la famille. Si le soldat a trois enfants ou plus, la famille recevra 100 000 AMD supplémentaires par mois. C’est un engagement à long terme que le fonds a pris sur lui-même.Pour faire un don, vous pouvez vous rendre sur 1000plus.am ; vous pouvez faire un don ponctuel ou vous engager à faire un don mensuel en AMD, en dollars américains ou en roubles russes. L’argent donné est géré par des spécialistes et tout revenu revient au fonds. Le fonds a un personnel relativement restreint et chacun de nous consacre son temps et ses efforts au fonds, pas un cent n’est dépensé pour autre chose que pour indemniser les soldats et leurs familles. Au cours des trois dernières semaines, 4,5 millions de Drams ont été levés ; 80% des dons provenaient d’Arménie, le reste des États-Unis et de Russie. Chypre fait partie des cinq premiers pays qui font des dons au fonds (240 000 $ US).Le fonds a un personnel relativement restreint et chacun de nous consacre son temps et ses efforts au fonds, pas un cent n’est dépensé pour autre chose que pour indemniser les soldats et leurs familles.

« Mon appel à la diaspora et à l’Arménie, soyez généreux car votre générosité nous permettra de sécuriser les familles des soldats en temps opportun et pendant 20 ans », a déclaré Avetikyan, ajoutant qu’ils avaient lancé une nouvelle initiative, « Ensemble faisons en sorte que 1 devienne 2. » Il appartient aux entreprises arméniennes d’égaler les 1000 DMA que leurs employés versent au Fonds. « De cette façon, si chaque entreprise se joint à l’initiative, les 7,5 milliards d’AMD (environ 15 millions de dollars américains) que nous avons levés via les 1000 AMD à partir des salaires en 2020, ils deviendront 30 millions de dollars. Avec un petit investissement, nous serons en mesure de créer quelque chose d’inestimable qui est la tranquillité d’esprit, sachant que ceux qui protègent nos frontières sont assurés que s’il leur arrive quelque chose, leurs familles sont en sécurité.

Des questions :

Arshamyan a indiqué qu’un téléthon annuel est prévu pour le 26 novembre mais qu’une collecte de fonds à petite échelle sera également organisée dans la période précédant le téléthon. Il a ajouté que, pendant le téléthon, ils résumeraient les résultats des petites collectes de fonds ainsi que du téléthon lui-même.

Hovhannisyan a déclaré que les organes d’autonomie locale contribueront à la coordination et superviseront l’enrôlement de volontaires dans les forces armées. Parlant de l’enrôlement des Arméniens de la diaspora, Hovhannisyan a souligné que, selon la loi, s’ils ne sont pas citoyens arméniens, ils ne peuvent pas être enrôlés dans l’armée même en tant que volontaires.

Répondant à une question sur l’appel du Premier ministre Nikol Pashinyan sur la nécessité de former des troupes volontaires avec l’aide des dirigeants des organes de l’État et des collectivités locales, des partis politiques et des ONG et pourquoi une grande partie du fardeau incombe aux volontaires et aux milices civiles, a souligné Hovhannisyan que, bien que des volontaires soient nécessaires, le fardeau incombe aux forces armées. Tant les volontaires que la milice civile ont une fonction supplémentaire.

Les anciens présidents se réunissent pour discuter de la situation en Artsakh

Les trois anciens présidents arméniens, Levon Ter-Petrosyan, Robert Kocharyan et Serge Sarkissian se sont rencontrés pour discuter de la situation en Artsakh. Ils ont été rejoints par deux anciens présidents d’Artsakh, Arkadi Ghukasyan et Bako Sahakyan. Aucun autre détail n’a été rendu public. Arman Musinyan, le porte-parole de l’ancien président Levon Ter-Petrosyan avait fait l’ annonce hier sur sa page Facebook.

Le président arménien se rend à Bruxelles pour une visite de travail

Le président Armen Sarkissian était en visite de travail à Bruxelles aujourd’hui. Au cours de la visite, M. Sarkissian devait rencontrer le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité Josep Borrell, le président du Conseil européen Charles Michel et d’autres hauts fonctionnaires. Les réunions ont été initiées par le président Armen Sarkissian.

Le Président discutera des questions liées à l’agression militaire déclenchée par l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh et à l’implication explicite de la Turquie, ainsi que des bombardements et des bombardements par l’Azerbaïdjan des colonies à la frontière de la République d’Arménie.

On s’attend à ce que les dirigeants de l’OTAN et des structures européennes fassent tout leur possible pour arrêter l’agression militaire de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, membre de l’OTAN, qui ouvrira la voie à des accords liés au cessez-le-feu.

La Turquie est prête à fournir un soutien militaire à l’Azerbaïdjan

Selon Reuters , le vice-président turc Fuat Okaty a déclaré que la Turquie « n’hésitera pas à envoyer des soldats et à fournir un soutien militaire à l’Azerbaïdjan si une telle demande est faite par Bakou ». La Turquie, accusant l’Arménie d’occuper les terres azerbaïdjanaises, a apporté son plein soutien à l’Azerbaïdjan. Oktay a accusé le groupe de l’OSCE de Minsk d’inaction, d’essayer de « maintenir la question non résolue et de soutenir l’Arménie, à la fois politiquement et militairement ».

EVN Report