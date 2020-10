La Russie a transféré au moins 13 chasseurs MiG-29 en Arménie, selon de nouvelles images satellite

BulgarianMilitary.com a des images satellites de la base aérienne d’Erebuni en Arménie. Les photos montrent clairement la présence de 13 chasseurs MiG-29, qui sont soigneusement disposés à leurs endroits désignés à l’aéroport. Officiellement, l’Arménie ne dispose d’aucun combattant MiG-29, ce qui prouve clairement que ces 13 avions de combat ont été envoyés par la Fédération de Russie à la base.

Le but des chasseurs envoyés n’est pas clair, mais l’image satellite montre clairement le même nombre d’hélicoptères de combat. Jusqu’à présent, nous ne pouvons pas confirmer la propriété des hélicoptères (arméniens ou russes - ndlr), mais nous supposons probablement qu’ils appartiennent également à l’armée de l’air russe. Nous vous rappelons que peu de temps avant le début du conflit et quelques heures après son début, nous avons signalé des vols d’avions militaires-cargo russes en direction d’Erevan, qui volaient de deux endroits - la Libye et la Russie.

BulgarianMilitary.com a appris que dans les 48 heures, l’armée russe a abattu 9 drones turcs Bayraktar TB-2 qui volaient près de la base militaire russe. Selon les journalistes russes d’Avia.pro, les Russes ont utilisé l’un de leurs nouveaux développements dans le domaine de la guerre électronique - le système Krasukha.

Le système de guerre électronique russe Krasukha est un développement militaire complètement nouveau qui est entré en service dans l’armée russe en 2014, et sa production a été achevée en 2010, suivie de plusieurs tests. La portée de détection des avions électroniques, tels que les mini drones ou les drones d’attaque, est de 250 km. Actuellement, en plus de la Russie, Krasukha est utilisé par les forces militaires d’Algérie, d’Iran et de Libye.

Selon BulgariaMilitary.com des sources au ministère russe de la Défense affirment que depuis le début des hostilités au Haut-Karabakh, les systèmes de guerre électronique russes ont été mis en état de préparation au combat, mais n’ont été utilisés que maintenant, car il n’y avait pas eu une telle saturation de drones dans la zone de la base militaire.

Des photographies de certains des drones turcs abattus et de leurs fuselages montrent que ces drones ont en effet été victimes d’un système de guerre électronique, car il n’y a aucune trace de frappe de missile ou autre arme à feu.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur le fait que les drones abattus soient au service de l’armée turque ou au service de l’armée azerbaïdjanaise. Les experts militaires affirment que si le système de guerre électronique russe continue de fonctionner à un rythme similaire, Ankara et Bakou limiteront considérablement la « guerre provocatrice des drones », car les pertes de drones devraient atteindre des niveaux extrêmement élevés, en particulier après la perte de la Turquie d’un grand nombre d’entre eux en Syrie.