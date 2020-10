La Russie a abattu un total de neuf drones turcs Bayraktar près de sa base militaire arménienne selon des médias russes

L’armée russe aurait abattu neuf drones turcs Bayraktar TB-2 qui volaient près de sa base militaire de Gyumri en Arménie.

Déployés par l’Azerbaïdjan contre des cibles militaires arméniennes au Haut-Karabakh, les drones turcs se trouvaient à proximité de l’espace aérien de la base aérienne militaire russe.

Selon une agence de presse russe Avia.pro, les Russes ont utilisé leur dernière arme de guerre électronique, le système Krasukha-4, pour désactiver le système de contrôle des drones turcs, les faisant tomber.

Les Russes auraient utilisé le Krasukha-4 très avancé pour la première fois en Syrie au début de cette année contre des drones hostiles lancés par des terroristes sur sa base aérienne de Hmeymim en Syrie.

Les systèmes de guerre électronique ont arrêté un groupe de véhicules aériens sans pilote (UAV) lancés depuis le territoire contrôlé par les militants de la zone de désescalade d’Idlib, prenant le contrôle des drones et désactivant leurs systèmes de contrôle.

On pense que Krasukha-4 est conçu pour contrer les radars des avions d’attaque, de reconnaissance et sans pilote, avec son émetteur radio monté sur camion capable de brouiller les signaux radar, mais aussi de contrôler les canaux pour les drones, rendant les avions et les drones « aveugles et sourds ».

Le système a une autonomie allant jusqu’à 300 km.

Le succès de ce système de guerre électronique sur le champ de bataille a même inquiété les États-Unis, qui estiment que le système syrien est devenu « l’environnement de guerre électronique le plus agressif de la planète, détruisant les communications américaines, désactivant leurs EC-130, etc.

L’Iran avait également mis en garde les parties combattantes du Haut-Karabakh contre la violation de l’espace aérien des pays islamiques, qui, selon le pays, subirait des représailles appropriées.

Selon les rapports, depuis le début des hostilités au Haut-Karabakh, les systèmes de guerre électronique russes ont été mis en état de préparation au combat.

Comme le montrent les photographies des drones turcs abattus, les drones ont en effet été retirés des combats et aucune trace de frappe de missile n’est visible sur le fuselage. La guerre des drones pourrait être sévèrement limitée si la Russie continue ses jeux de guerre électronique dans la région, la Turquie ayant déjà perdu un grand nombre de ses drones en Syrie.

EurAsian Times