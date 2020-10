La Turquie dit qu’elle enverra des troupes pour aider l’Azerbaïdjan s’il y a une demande

La Turquie n’hésitera pas à envoyer des soldats et à fournir un soutien militaire à l’Azerbaïdjan si une telle demande est faite par Bakou, a déclaré mercredi le vice-président Fuat Okaty, ajoutant qu’il n’y avait pas une telle demande pour le moment.

S’exprimant dans une interview avec le radiodiffuseur CNN Turk, Fuat Oktay a également critiqué le groupe de Minsk de l’OSCE - formé pour arbitrer le conflit et dirigé par la France, la Russie et les États-Unis - d’essayer de maintenir la question non résolue et de soutenir l’Arménie, à la fois politiquement et militairement.