Le président arménien au siège de l’OTAN (MAJ 00:02)

Bruxelles, 22 oct 2020 avec AFP - Le président arménien, Armen Sarkissian, a

dénoncé mercredi au siège de l’Otan à Bruxelles, l’implication d’Ankara dans

le conflit du Nagorny Karabakh, affirmant qu’il ne pouvait y avoir de paix que

si la Turquie, membre de l’Alliance, cessait de soutenir militairement

l’Azerbaïdjan.

"Il semble parfois que le conflit n’oppose plus seulement le peuple du

Nagorny Karabakh et l’Azerbaïdjan, mais qu’il y ait aussi une troisième partie

qui soutient politiquement, diplomatiquement, et lourdement militairement

l’Azerbaïdjan, une troisième partie qui est impliquée dans l’action, une

troisième partie qui a soutenu et emmené dans la région des terroristes

islamistes", a accusé M. Sarkissian, lors d’un point presse conjoint avec le

secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

"Malheureusement, cette troisième partie est un membre de l’Otan (...) il

s’agit de la Turquie« , a poursuivi le président arménien. »Si un pays membre de l’Otan comme la Turquie arrêtait d’être partie au

conflit et contribuait au cessez-le-feu (...), je suis certain que nous

parviendrions à un cessez-le-feu", a affirmé M. Sarkissian.

Son Premier ministre Nikol Pachinian avait déclaré un peu plus tôt dans la

journée qu’il n’y avait pas de « solution diplomatique » au conflit.

M. Stoltenberg a indiqué de son côté que l’Otan était "profondément

préoccupée par les violations en cours du cessez-le-feu« , appelant »toutes les

parties à la retenue« , à une »solution de paix« et jugeant »inacceptables" les

frappes contre des civils.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, "deux précieux partenaires de l’Otan depuis

plus de 25 ans (...) doivent reprendre les négociations", a-t-il plaidé,

durant une brève déclaration à la presse.

Les appels au cessez-le-feu se sont multipliés depuis la reprise des

hostilités le 27 septembre au Nagorny Karabakh, une région en majorité peuplée

d’Arméniens ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à la fin de l’URSS et objet

d’une guerre ayant fait 30.000 morts.

