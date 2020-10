LA Turquie prête à apporter tout soutien à Bakou

04:44 GMT 21.10.2020 (mise à jour à 18:13 GMT 21.10.2020)

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu à deux reprises d’un cessez-le-feu humanitaire négocié par la Russie pour échanger des prisonniers et des cadavres, mais les deux fois, la trêve a été violée, les deux parties se sont accusées mutuellement de violer l’accord.

Le porte-parole du ministère de la Défense arménien, Artsrun Hovhannisyan, a déclaré que l’opération des forces armées azerbaïdjanaises contre la république non reconnue du Haut-Karabakh avait échoué.

Hovhannisyan a déclaré que ces forces de frappe avaient été incapables de percer les lignes défensives de l’armée de défense du Karabakh. Il a dit qu’après cinq à sept jours de batailles infructueuses, les forces armées azerbaïdjanaises, apparemment, ont concentré toutes leurs forces dans le sud et ont commencé à agir en serrant la région.

Les combats sur la ligne de contact au Karabakh ont commencé le 27 septembre. L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent mutuellement de déclencher les hostilités, le Karabakh rapporte que l’artillerie a bombardé des colonies pacifiques de la république non reconnue, y compris sa capitale, Stepanakert. L’Arménie a déclaré la loi martiale et - pour la première fois - la mobilisation générale, affirmant qu’Ankara soutient activement Bakou. Une mobilisation partielle a été introduite en Azerbaïdjan.

Les dirigeants de la Russie, des États-Unis et de la France ont appelé les parties opposées à mettre fin aux affrontements et à s’engager à entamer des négociations sans conditions préalables. La Turquie a déclaré qu’elle fournirait à l’Azerbaïdjan tout soutien qu’elle demanderait au milieu d’une nouvelle aggravation de la situation au Haut-Karabakh.