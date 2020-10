Les combats continuent l’Azerbaïdjan utilisant surtout les tirs des canons, l’Armée arménienne contrôle pleinement la situation

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a réalisé ce mercredi soir 21 octobre le bilan de la journée sur le front entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan. « Actuellement les opérations militaires continuent » dit-il en ajoutant toutefois que leur intensité avait baissé et elle n’avait rien de comparables aux dernières journées.

« Aujourd’hui de bon matin les opérations militaires continuaient dans toutes les directions. Les combats était intenses en direction du centre de l’Artsakh. Au nord, plusieurs tentatives d’attaque ennemie furent repoussées, l’ennemi perdant des hommes et du matériel. L’aviation ennemie était également présente mais elle ne réussit aucune opération. En directions du centre plusieurs tentatives d’incursion des forces spéciales furent également mises en échec par l’Armée arménienne de Défense. Toutes ces tentatives furent pour eux des échecs. Puis au sud, près de l’Araxe plusieurs foyers de tensions étaient perceptibles et nos Forces armées ont arrêté les tentatives d’avancée de l’ennemi qui n’a pas avancé d’un seul millimètre. Les troupes azéries furent repoussés en laissant des pertes importantes » dit Ardzroun Hovhannisyan. Ce matin à 8h30 un avion azéri, le 24e, avait été abattu par les Arméniens.

Mais le fait remarqué est que désormais l’Azerbaïdjan n’utilise plus ses chars -du moins ceux qui lui restent encore- et préfère lancer des petits groupes armés en direction des positions arméniennes. Groupes qui sont détectés et très vite mis en échec et neutralisés par les Forces arméniennes.

Krikor Amirzayan