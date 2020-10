DISCOURS DE NIKOL PACHINIAN A LA NATION

Bonjour, chers compatriotes,

Je sais que vous attendez tous des nouvelles de ce qui se passe, des appréciations, des analyses. Je veux parler maintenant de la situation dans laquelle nous nous trouvons et des solutions existantes.

Premièrement, nous devons être conscients que la guerre d’Artsakh n’a actuellement pas de solution diplomatique. Oubliez à l’étape où nous en sommes, toute idée d’une solution diplomatique. On a, à de nombreuses reprises, expliqué qu’il faut des concessions réciproques et ce que cela veut dire (ndlr : ici NP explique ce que cela veut dire, à savoir que chaque partie lâche un bout). Or la réalité est que ce qui est acceptable pour l’Arménie ne l’est plus pour l’Azerbaïdjan (…). Ce avec quoi nous sommes d’accord, l’Azerbaïdjan ne l’est plus. Cela signifie qu’on ne peut plus discuter. Je vous dirai ensuite à quel moment nous pourrons le faire.

A présent, laissez-moi évoquer une question dont on parle beaucoup : celle des relations entre l’Arménie et la Russie. Sachez que j’estime hautement notre collaboration avec la Russie. Moi je sens son soutien (…). Nous avons collaboré et nous collaborons le mieux possible pour arriver à une solution, et cela avec d’autant plus de vigueur que la Russie est membre du groupe de Minsk et qu’elle est liée à l’Arménie par un traité alliance militaire. La Russie a jusqu’ici fait le maximum et je suis convaincu qu’elle le fera encore à l’avenir.

Alors que devons-nous faire ?

Nous battre jusqu’au bout pour la défense des droits de notre peuple. Quoi qu’il advienne, nous devons nous battre pour la défense de nos droits. Aujourd’hui, cela signifie d’abord de prendre les armes et de nous vouer à la défense de la patrie. C’est en organisant cette défense de façon efficace et aussi longtemps qu’il le faudra que l’on pourra arriver à une solution diplomatique acceptable pour nous. Car en réalité, l’Azerbaïdjan aujourd’hui, ne veut rien d’autre que la capitulation de l’Artsakh. Et vous comprenez très bien ce que cela signifie : en parlant de l’Artsakh, je parle de l’Arménie. Car sans l’Artsakh, il n’y a pas d’Arménie.

Par conséquent, protéger les droits de la population d’Artsakh, c’est protéger les droits de la population d’Arménie.

Cela veut dire qu’il faut se battre, qu’il faut prendre les armes et combattre l’ennemi jusqu’à arriver à une solution, qui mettra un terme à cette question. Une solution finale.

Cela ne peut se faire qu’avec l’adhésion de tous au niveau politique.

J’appelle tous les maires de villes et de villages, tous les responsables d’administrations et d’institutions publiques, à organiser le recrutement de groupes de volontaires qui seront placés sous la direction du chef d’état-major, après avoir prêté un serment militaire qui les engagera se tenir fermement là où on leur dira et à appliquer strictement les instructions qui leur seront données.

Nous sommes à un tournant de notre histoire. Nous avons connu un génocide à une époque où il y avait des gens qui pensaient que certains pouvaient nous défendre, qui s’en remettaient, pour la défense de notre peuple, à des tiers. Y a-t-il aujourd’hui des gens qui peuvent nous défendre ? Oui, il y en a. Mais ils sont parmi nous et non extérieurs à nous. Au front, depuis le début de la guerre, des hommes de légende existent déjà, qui sont capables de nous conduire à la victoire. Encore faut-il qu’ils soient épaulés. Beaucoup de soldats sont déjà morts et il faut les remplacer. Alors qui doit les épauler ? Nous tous ! Toi ! Moi, qui devons prendre les armes et y aller !

Ce n’est pas du fanatisme, c’est du dévouement.

Le problème, c’est qu’on n’a pas d’autre choix que celui de vaincre. Il n’y a pas de solution intermédiaire. Ou on gagne, ou on perd. Et la victoire exige l’effort de chacun.

J’ai parlé des maires et des représentants des administrations et de la fonction publique, mais il y a aussi les partis politiques et les associations. Tous doivent constituer des groupes (tjokat) de volontaires, et agir sous le commandement du chef d’état-major.

Et maintenant, parlons des solutions.

Oui, la situation est critique, Les combats qui ont lieu au sud sont très durs. L’examen de la situation montre que l’ennemi jette dans la bataille ses dernières ressources. Car bien qu’elles soient énormes, elles ont été très amputées grâce à l’héroïsme de nos jeunes qui lui ont infligé de grosses pertes. Là est peut-être l’explication de l’obstruction de l’Azerbaïdjan à l’application de la trêve humanitaire. L’Azerbaïdjan redoute trois choses :

Que sa population découvre 10 000 corps sur le terrain

Que l’on découvre les corps de nombreux mercenaires

Que l’on découvre aussi des corps de militaires turcs

Voilà pourquoi il ne veut pas de trêve humanitaire.

Dans les années 1990 (ndlr : première guerre d’Artsakh), la stratégie était très différente et il semblait qu’il n’existait pas de solution. C’est le peuple qui a trouvé la solution et certains en ont endossé la responsabilité. Aujourd’hui aussi il y a des gens comme ça, qui sont prêts à endosser la responsabilité de la conduite des opérations sur le terrain. Mais il faut les épauler. Ceux qui le feront devront obéir aux ordres.

Il faut rester fermes, solides, et faire ce qu’on vous dit.

(…)

A présent, l’avenir de l’Arménie dépend d’un seul homme, et cet homme c’est toi ! Il faut oublier les « Kènats » (« Santé ! ») aux soldats. Non pas que ce ne soit pas une bonne chose que de boire à la santé de nos soldats, mais nous devons aller au-delà.

Donc, vous les mairies, les organismes étatiques, les partis, les associations, formez des groupes de volontaires (tjokatnèr). Et vous, étudiants et entrepreneurs d’Artsakh qui vous trouvez en Arménie, maintenant vous devez retourner à Stèpanakèrt, maintenant et pas demain, et vous inscrire comme volontaires dans les zinkommissariat (commissariats militaires).

J’ai dit ce que j’avais à dire.

Les héros de la première guerre d’Artsakh, Monte Melkonian, Tatoul Klpèyan, Djivan Abrahamian, Movsès Gorguisian, Vazguèn Sargsian, sont aujourd’hui avec nous. Ils nous emmènent. Nous devons les regarder dans les yeux et ne pas avoir l’occasion de fuir leur regard. Car ils ont tout donné à la patrie, sans économie. Maintenant, c’est à notre tour de tout donner à la patrie sans économie.

Des voitures nécessaires au front, des minibus qui devront transférer les groupes de volontaires, des jeeps qui devront assurer les transferts, du travail intellectuel, du travail de haute technologie, on doit travailler dans toutes les directions. Pour le transport, s’adresser aux zinkommissariats. Pareil pour la constitution de groupes de volontaires. Pour le travail intellectuel et de haute technologie, voir avec les ministères correspondants (de la production, des hautes technologies).

Mais à l’instant présent, le plus important, c’est de constituer des groupes de volontaires.

Souviens-toi que l’avenir de l’Arménie dépend d’un homme et que cet homme, c’est toi !

Je vous aime tous,

Je suis fier de vous,

Je m’incline devant vous,

Je veux qu’à partir de cet instant, on soit rempli de la volonté de vaincre.

Regardez dans les yeux et voyez la victoire.

La volonté doit vaincre.

On ne reculera pas.

Il est impossible de nous vaincre et on vaincra.

(…)

Vive nos enfants qui vivront dans une Arménie libre et heureuse, dans un Artsakh libre et heureux !

Doukhov ! (Avec audace !) ».

Traduction de SEDA MAVIAN