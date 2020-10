Les Arméniens ont manifesté aujourd’hui devant les bureaux de l’OTAN et l’Union européenne à Bruxelles pour dénoncer l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan

Les Arméniens ont organisé aujourd’hui devant les bureaux de l’OTAN et de l’Union européenne à Bruxelles, une manifestation avec des véhicules, bloquant la circulation et créant d’immenses bouchons. Ces Arméniens -et leurs amis- désiraient ainsi par cette action attirer l’attention de la communauté internationale sur la guerre en Artsakh et l’agression de l’Azerbaïdjan qui a commis des crimes de guerre sur la population civile arménienne -ainsi que des soldats- des crimes de guerre. Les manifestants venus de Belgique, mais également de France, d’Allemagne et des Pays-Bas marquaient par des affiches et drapeaux leur soutien à l’Artsakh.

Krikor Amirzayan