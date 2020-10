Les unités de tir DANA tchéco-slovaques auraient transité par Israël pour venir en Azerbaïdjan et être utilisés contre le Haut Karabagh

Les unités de tir DANA fabriqués en République Tchèque et complétés en Slovaquie et qui sont utilisés contre les Arméniens du Haut Karabagh seraient arrivées en Azerbaïdjan via Israël il y a 3 ans. Information communiquée par le site militaire spécialisé arménien Razminfo. C’est le spécialiste militaire Hayk Khatchikyan qui l’affirme. Ces postes de tir DANA seraient finalisés à Trencen (Slovaquie) dans une usine d’armement avant d’être transporté en Israël qui les aurait transporté vers l’Azerbaïdjan. Les autorités tchèques réfutent l’information de la vente de ces armements à Israël en affirmant ne pas être au courant de la circulation interdite de ces unités de tirs possédant des canons de 152 mm.

Krikor Amirzayan