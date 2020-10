L’OTAN demande le respect strict du cessez-le-feu dans la zone de conflit entre le Haut Karabagh et l’Azerbaïdjan

A Bruxelles, Jens Stoltenberg le Secrétaire général de l’OTAN a affirmé l’importance du maintien du cessez-le-feu dans le conflit du Haut Karabagh. Déclaration effectuée le 21 octobre lors d’un point-presse à l’issue de sa rencontre avec le Président arménien Armen Sarkissian. « L’OTAN est profondément inquiet des violations du cessez-le-feu qui apportent de nouvelles victimes. Il est important que les parties respectent le régime du cessez-le-feu et s’assoient autour de la table des négociations » a affirmé Jens Stoltenberg.

Il a également affirmé qu’avec le président arménien Armen Sarkissian il a abordé les relations entre l’OTAN et l’Arménie et les unités arméniennes qui composent les forces de la Paix de l’OTAN. L’Arménie qui est ainsi présente au Kosovo, en Afghanistan et au sud-Liban.

Krikor Amirzayan