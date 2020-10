L’Iran lance des exercices de défense aérienne alors que les combats au Karabagh se poursuivent

L’armée iranienne a commencé hier des exercices de défense aérienne à grande échelle dans un contexte de violents combats entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises le long de la frontière nord-ouest de l’Iran.

Les médias iraniens ont rapporté que les exercices s’étendraient sur la moitié du pays et se dérouleraient comme s’il s’agissait d’une « vraie bataille ».

L’agence de presse Mehr a cité le général Abbas Farajpour qui a déclaré que les unités de défense aérienne iraniennes s’entraîneraient à « protéger les sites stratégiques du pays à l’aide de missiles locaux, de systèmes de radar et de reconnaissance (...)