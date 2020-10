Début d’un procès attendu sur la mort d’un avocat kurde

Diyarbakir (Turquie), 21 oct 2020 (AFP) - Un tribunal turc a commencé

mercredi à juger quatre personnes, dont trois policiers, accusées d’être

responsables de la mort par balle d’un célèbre avocat kurde il y a près de

cinq ans.

Alors bâtonnier de l’ordre des avocats de Diyarbakir, la principale ville

du sud-est en majorité peuplé de Kurdes de la Turquie, Tahir Elçi a été tué le

28 novembre 2015 d’une balle dans la tête au cours d’une fusillade entre la

police et des hommes armés présentés par les autorités comme des rebelles du

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Après cinq ans d’attente, le procès s’est ouvert dans une ambiance

électrique, en présence de nombreux avocats, de représentants d’ONG et d’élus

de l’opposition, a constaté un correspondant de l’AFP.

Trois policiers sont accusés d’avoir « causé la mort par négligence » et

risquent entre deux et six ans de prison.

Un quatrième homme, présenté comme un membre de PKK, est jugé par contumace

pour l’« homicide de deux policiers » juste avant la fusillade ayant coûté la

vie à Tahir Elçi et « atteinte à l’unité de la nation ». Il risque la prison à

vie.

La mort violente de Tahir Elçi, un ardent défenseur de la cause kurde,

avait choqué un pays ensanglanté par la reprise des combats entre forces de

sécurité et membres du PKK, un conflit qui a fait plus de 40.000 morts depuis

1984.

Juste avant d’être tué, Tahir Elçi avait lancé un appel à la paix et à

mettre un terme aux combats entre autorités turques et membres du PKK dans le

sud-est.

La lenteur de l’enquête, ainsi que la disparition de certains éléments

matériels et le remplacement à plusieurs reprise du procureur chargé des

investigations, ont suscité la préoccupation des proches de Tahir Elçi.

« Il y a eu des obstacles majeurs » à l’enquête, a déploré mercredi l’ONG

Human Rights Watch dans un communiqué.

Les ONG vont "surveiller la façon dont le procès est mené, pour savoir s’il

vise à faire toute la lumière sur les circonstances du meurtre d’Elçi ou à

tenter de disculper à tout prix les policiers", a ajouté Tom Porteous, un

responsable de Human Rights Watch.

L’an dernier, le barreau de Diyarbakir a mis en cause des policiers dans la

mort de Tahir Elçi, s’appuyant sur les conclusions d’un cabinet britannique

d’analyse technique selon lequel la balle mortelle ne pouvait avoir été tirée

que par un membre des forces de l’ordre.