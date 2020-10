Conflit de l’Artsakh : discussions entre les trois anciens présidents arméniens

Les anciens présidents arméniens Levon Ter-Petrosian, Serge Sarkissian et Robert Kotcharian se sont rencontrés pour la première fois depuis de nombreuses années pour discuter du conflit du Haut-Karabagh.

Le porte-parole de Ter-Petrosian, Arman Musinian, a expliqué que la réunion avait été rendu indispensable au vue de la « situation préoccupante actuelle » dans la zone de conflit.

Musinian a ajouté que Ter-Petrosian, Sarkissian et Kotcharian ont été rejoints par deux anciens présidents du Karabagh, Arkady Ghukasian et Bako Sahakian. Il n’a donné aucun autre détail de la réunion. Les bureaux de Kotcharian (...)