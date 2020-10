Le Premier ministre Nikol Pachinian a exhorté davantage d’Arméniens à rejoindre leurs forces armées hier, affirmant que l’Azerbaïdjan rejette toute solution de compromis au conflit du Haut-Karabagh et poursuit la guerre dans la zone de conflit.

« Nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous étions prêts à résoudre le conflit par des concessions mutuelles, a rappelé Pachinian dans un discours diffusé en live sur sa page Facebook. Mais ce que nous acceptons ou accepterions n’est plus acceptable pour l’Azerbaïdjan, et cela montre qu’il est inutile de parler d’une solution diplomatique, du moins à ce stade".

Il a expliqué que l’Azerbaïdjan poursuivait ses opérations militaires offensives dans et autour du Karabagh et « jetait ses dernières forces dans la bataille » dans le but de vaincre la partie arménienne. Dans ces circonstances, a-t-il dit, les Arméniens n’ont d’autre choix que de continuer à se battre « jusqu’à ce qu’il soit possible d’aboutir diplomatiquement à une alternative acceptable ».

Pachinian a continué à encourager les chefs des autorités locales arméniennes, des partis politiques et d’autres groupes à former des unités de volontaires qui se joindront aux troupes combattant contre l’armée azerbaïdjanaise sur les lignes de front.

« Si ce processus est organisé de manière efficace, nous parviendrons finalement à trouver une solution diplomatique acceptable pour nous, car l’Azerbaïdjan dit aujourd’hui qu’il n’acceptera rien d’autre que la capitulation du Karabagh », a ajouté M. Pachinian.

Ce message du Premier ministre est intervenu quelques heures après que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu des entretiens séparés avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais à Moscou.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confié que les pourparlers se sont concentrés sur la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu arméno-azerbaïdjanais qui avaient été conclus au début du mois. Un communiqué du ministère a décrit les pourparlers comme étant un suivi des « contacts téléphoniques » du président russe Vladimir Poutine avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais. Il n’a fait état d’aucun accord concret conclu par les ministres.

Les hostilités le long de la « ligne de contact » du Karabagh se sont poursuivies malgré les accords de trêve négociés par la Russie et la France. Les parties en conflit s’accusent mutuellement de violations.

Dans ses remarques d’hier, Pachinian a félicité la Russie pour « faire de son mieux » afin de mettre un terme aux hostilités et relancer le processus de paix au Karabagh. Moscou remplit également son rôle « d’allié stratégique de l’Arménie et du peuple arménien », a-t-il souligné.