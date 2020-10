Erdogan frappe toujours l'Arménie, et fait de nombreuses victimes. Il menace encore la Grèce et Chypre. Il reproche maintenant à nos pays de vouloir lutter contre le terrorisme islamiste... Et le Conseil européen n’ose même pas parler de sanctions. C’est un Munich de chaque jour. pic.twitter.com/Oknlbv9gqH

— Fx Bellamy (@fxbellamy) October 21, 2020