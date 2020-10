Hamit Bozarslan : “La logique qui a conduit au génocide arménien est à l’œuvre dans le Haut-Karabagh”

Depuis que la guerre a repris, voilà près d’un mois, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, on s’interroge sur l’implication de la Turquie dans ce conflit « gelé » pendant trente ans. Pour l’historien et politologue spécialiste du Moyen-Orient, Hamit Bozarslan, ce conflit se fonde sur une« mission historique » de la Turquie fantasmée par son chef d’État, Recep Tayyip Erdoğan. Une idéologie qui réactive la logique à l’œuvre dans le génocide arménien de 1915.

