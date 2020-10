RÉ CIT - Six chirurgiens et infirmiers bénévoles sont partis le 12 octobre en Arménie pour soigner des soldats blessés dans les combats avec l’Azerbaïdjan.

C’est l’histoire d’une expédition sauvetage. Fin septembre, le docteur Levon Khachatryan, chirurgien cardiaque à l’hôpital européen Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris, découvre avec horreur que les combats ont repris dans le Haut-Karabakh. La fin d’un cessez-le-feu en vigueur depuis 1994. Très vite, les victimes pleuvent sur le front dans ce territoire qui a fait sécession avec l’Azerbaïdjan. Ces nouveaux combats ont fait au moins 800 morts, dont une centaine de civils, selon les derniers bilans partiels. « J’ai vu qu’il y avait une pénurie de médecins sur place et étant un médecin français originaire d’Arménie, je me suis dit que je pourrais être efficace et utile là-bas », confie au Figaro le spécialiste, âgé de 46 ans.

lire la suite..

https://www.lefigaro.fr/international/l-horreur-de-la-guerre-l-incroyable-mission-sauvetage-de-medecins-francais-dans-le-haut-karabakh-20201020?utm_term=Autofeed&utm_campaign=premium_fid_articles-fermes_2019_organique&utm_content&utm_term=VWR19004&utm_medium=social&utm_source=Twitter#Echobox=1603225773