Courrier International : Haut-Karabakh : l’argent de Soros se dresse entre l’Arménie et la Russie

Publié le 20/10/2020 - 13:21

L’orientation pro-occidentale du gouvernement de Nikol Pachinian, soutenu dans sa politique antirusse par les structures du milliardaire américain George Soros, semble jouer contre les intérêts de l’Arménie, estiment les presses russe et arménienne.

“Le pouvoir doit interdire toute activité de la Fondation Soros, et cette ‘cinquième colonne’ de la Turquie doit quitter l’Arménie !” s’exclame Golos Armenii. Le journal d’Erevan évoque longuement l’article proturc du milliardaire George Soros (principal financier des “révolutions de couleur” dans les pays postsoviétiques), publié dans le quotidien américain Financial Times le 4 mars 2020.

https://www.courrierinternational.com/article/strategie-haut-karabakh-largent-de-soros-se-dresse-entre-larmenie-et-la-russie