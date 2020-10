L’Azerbaïdjan a perdu 6 459 soldats, 580 chars, 24 avions, 16 hélicoptères face aux Arméniens en Artsakh

Le ministère arménien de la Défense a publié ce matin le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan depuis son agression de l’Artsakh le 27 septembre. Ce bilan est effectué très tôt le matin et ne tien pas compte de l’avion azéri abattu par les forces arméniennes ce matin à 8h30 au sud de l’Artsakh.

Ce bilan qui doit encore être revu à la hausse aujourd’hui fait état pour l’Azerbaïdjan de 6 459 soldats tués (Azéris mais également mercenaires djihadistes Syriens et Turcs déguisés en azéris), 16 hélicoptères, 23 avions de chasse (désormais 24), 580 chars et transports blindés, éàé drones et 4 anti-missiles DOS. A ce bilan il convient d’ajouter d’autres pertes militaires comme des véhicules de transport, des canons ou des munitions.

Après 24 jours de conflit l’arsenal militaire de l’Azerbaïdjan est sérieusement amoindri face à la résistance héroïque des Arméniens plus déterminés que jamais de défendre la terre arménienne de l’Artsakh face aux troupes turco-azéries.

Krikor Amirzayan