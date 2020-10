L’industrie militaire en Arménie tourne à plein régime

L’industrie militaire arménienne travaille au rythme de 24h/24 a indiqué Hakob Arshakyan le ministre arménien des Hautes technologies et de la production industrielle. Son ministère collabore étroitement avec les sociétés de l’industrie de l’armement afin de satisfaire les besoins de l’Armée arménienne déployée au front. L’industrie militaire arménienne procède par ailleurs à la réparation du matériel militaire endommagé afin de les renvoyer au front. Les soldats au front de l’Artsakh sont aujourd’hui soutenus par toute l’Arménie qui travaille pour leur bien-être et leur sécurité ainsi que celle de la patrie, soutien également de la diaspora qui est aujourd’hui plus organisée que jamais pour servir et aider ses soldats au front.

Krikor Amirzayan