Le Congrès américain ouvre un débat sur l’exclusion de la Turquie de l’OTAN

Le Congrès américain a lancé une procédure pour exclure la Turquie de l’OTAN.

Le pays pourrait perdre son adhésion à la fin de cette année.

Une résolution visant à exclure la Turquie a été soumise à la Chambre des représentants américaine. Elle note que cette proposition est due au fait que le pays « apporte un soutien ouvert à l’Azerbaïdjan dans le conflit armé du Haut-Karabakh », - selon le message du Comité national arménien d’Amérique ( ANCA), publié sur Twitter.

En particulier, la résolution note que le pays a attiré des terroristes d’Al-Qaïda et de l’État islamique dans les batailles sur ce territoire. Les deux organisations sont reconnues comme terroristes et interdites en Fédération de Russie. L’avion de combat turc F-16 abattu dans le ciel au-dessus de l’Arménie est également une confirmation de la participation de la Turquie aux côtés de l’Azerbaïdjan. Le Canada a déjà suspendu la fourniture d’armes à la Turquie, car le pays les utilise dans un conflit armé. Dans le même temps, l’OTAN appelle à mettre fin à la confrontation armée à la frontière des deux pays et à s’asseoir à la table des négociations.

La décision d’exclure est envisagée car le pays a violé plusieurs accords à la fois. La goutte d’ eau, selon la avia.pro, a été le récent test d’armes russes livrés l’ an dernier - quatre S-400 systèmes de missiles anti-aériens Triumph. Récemment, on a appris que la Turquie avait testé une nouvelle arme, les tests ont été couronnés de succès . Lors du forum russe « Armée-2020 » en août de cette année, il a été annoncé qu’un autre contrat avait été signé pour la fourniture de cet équipement militaire à la Turquie.

Une autre raison de la proposition d’exclure la Turquie de l’OTAN était la détérioration des relations avec la Grèce, estime le journal. Auparavant, la Turquie a découvert un nouveau champ de gaz naturel près de l’île grecque de Kastelorizo ​​et a commencé à y mener des études sismiques. Dans le même temps, la Grèce considère ce territoire comme sa zone économique et s’oppose à toute production d’un pays tiers sur ce territoire. La Grèce a appelé l’UE à imposer des sanctions contre l’agresseur. La Turquie cherche maintenant des moyens de justifier sa production dans ce domaine.