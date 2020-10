Les chefs des diplomaties arménienne et azerbaïdjanaise à Moscou

ATTENTION - ajoute communiqué de Moscou et fin des consultations ///

Moscou, 21 oct 2020 (AFP) - Le ministre russe des Affaires étrangères a

reçu séparément à Moscou ses homologues arménien et azerbaïdjanais pour

évoquer le conflit au Nagorny Karabakh, après l’échec consécutif de deux

trêves, a annoncé mercredi la diplomatie russe.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré

que des « rencontres distinctes » avaient eu lieu mardi et mercredi entre

Sergueï Lavrov et les ministres arménien et azerbaïdjanais.

"Au cours des négociations, les discussions ont porté sur des questions

urgentes liées à la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu décidés

précédemment et à la création des conditions nécessaires à un règlement

durable du conflit au Nagorny Karabakh", a expliqué le ministère.

La porte-parole de Zohrab Mnatsakanian, qui dirige la diplomatie

arménienne, a dit mercredi à l’AFP que ce dernier avait rencontré M. Lavrov

dans la journée.

Pour sa part, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a annoncé

dans un communiqué que son chef, Djeyhoun Baïramov, avait également effectué

une visite à Moscou pour des « consultations avec la partie russe ».

Une rencontre commune s’était déroulée le 9 octobre et avait débouché sur

un accord de trêve humanitaire devant entrer en vigueur le lendemain, mais

celle-ci est restée lettre morte. Un deuxième cessez-le-feu a échoué une

semaine plus tard.

La Russie, la principale puissance régionale, a multiplié les appels au

cessez-le-feu depuis la reprise des hostilités le 27 septembre au Nagorny

Karabakh, une région en majorité peuplée d’Arméniens ayant fait sécession de

l’Azerbaïdjan à la fin de l’URSS et objet d’une guerre ayant fait 30.000 morts.

Qualifiant d’« inacceptable » la poursuite des affrontements, Sergueï Lavrov

a déclaré lundi que la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie travaillaient à la

mise en place « prochaine » d’un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu.

Il est également prévu que MM. Mnatsakanian et Baïramov s’entretiennent

vendredi, également séparément, à Washington avec leur homologue américain,

Mike Pompeo.

Russie, Etats-Unis et France sont les médiateurs historiques dans le

conflit au Nagorny Karabakh au sein du Groupe de Minsk de l’OSCE (Organisation

pour la sécurité et la coopération en Europe).

Selon des bilans partiels, ces nouveaux combats ont fait plus de 800 morts,

dont une centaine de civils. Chaque camp affirme cependant avoir tué des

milliers de soldats ennemis.

L’Azerbaïdjan assure avoir reconquis des territoires pendant les derniers

combats, sans remporter toutefois jusqu’ici une victoire militaire décisive.