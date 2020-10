Quand l’Azerbaïdjan découvrira ses réelles pertes au Haut Karabagh, une révolution balaiera le clan Aliev, par Krikor Amirzayan

L’Azerbaïdjan poussée par la Turquie est-elle prise au piège en désirant s’attaquer aux Haut Karabagh ? D’autant que les Armées azéries aidées par les djihadistes-mercenaires syriens et les instructeurs militaires turcs ainsi que le matériel de guerre turc, n’arrivent pas depuis 24 jours déjà à percer « le verrou arménien » des positions arméniennes du Haut Karabagh face à des Arméniens debout sur leurs terres et qui ne reculent pas ! Depuis plus de 3 semaines déjà l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh tient tête à l’Azerbaïdjan et la Turquie ainsi que l’armée djihadistes-mercenaires Syrienne. Et le Haut Karabagh tiendra car le peuple Arménien de l’Artsakh (Haut Karabagh) est resté libre dans ses montages et ses plaines depuis des millénaires. Cette province de l’antique Arménie est imprenable. Et tous ceux qui ont essayé de l’envahir ont payé le lourd tribut sans y parvenir…

La perte par les Azéris de près de 10 000 hommes et plus de 20 000 blessés, de ses 576 chars, 24 avions, 16 hélicoptères et plus de 200 drones détruits est le bilan de cette résistance arménienne qui ne sera jamais soumise au joug turco-azéri.

Quand l’opinion publique d’Azerbaïdjan découvrira les véritables pertes catastrophiques de l’armée azérie, et de la manipulation de la Turquie qui désire contrôler les hydrocarbures du pays de l’or noir, une révolution pourrait liquider Aliev et son clan qui usurpent le peuple azérie depuis plus de 30 ans déjà en détournant les richesses du pays. Le dictateur du Caucase, l’un des derniers dictateurs de la planète pourrait ainsi tomber de son trône.

Les Arméniens vaincront une nouvelle fois, cela ne fait aucun doute. Que le monde entier qui condamne l’Azerbaïdjan agisse un peu au-delà des déclarations. Sur place ce sont les Arméniens qui font le travail de civilisation en liquidant les forces obscurantistes au prix également de la vie de nombreux soldats Arméniens qui meurent en héros. Mais l’Arménie a donné suffisamment de héros au nom de cette civilisation occidentale. Place à d’autres nations.

Krikor Amirzayan