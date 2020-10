Le président Armen Sarkissian va effectuer une visite de travail à Bruxelles

Le président Armen Sarkissian d’Arménie est parti pour Bruxelles où il doit rencontrer le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell, le président du Conseil européen Charles Michel et plusieurs autres hauts fonctionnaires. Les réunions auront lieu à l’initiative du président Sarkissian, a indiqué son bureau.

Lors d’une série de rencontres Armen Sarkissian entreprendra des efforts pour que les dirigeants de l’OTAN et les institutions européennes fassent leur possible pour arrêter les hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan et la Turquie et assurent la mise en œuvre des accords de trêve.

Avec les chefs des structures européennes, le président arménien prévoit de discuter des questions liées à l’agression militaire déclenchée par l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh, y compris l’implication ouverte de la Turquie dans celle-ci, ainsi que des faits concernant le bombardement azerbaïdjanais des colonies frontalières de la République d’Arménie.

L’Arménie espère que les dirigeants de l’OTAN, les structures européennes, fassent tout leur possible pour mettre fin aux hostilités entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, membre de l’OTAN, ce qui permettra la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu.