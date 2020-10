Les bombardements sur Martakert et sa population civile ont repris ce matin par l’Azerbaïdjan

Défaite sur le terrain des combats, l’Azerbaïdjan continue de bombarder les localités de l’Artsakh avec pour objectif de tuer des civils ou les forcer à se déplacer. La nuit dernière -du 20 au 21 octobre-la situation sur le front de l’Artsakh était relativement calme. Mais dès ce matin Martakert et les villages autour de la ville subissaient une nouvelle fois les bombardements de l’Azerbaïdjan.

« Hier sur cette même direction l’aviation bombardait et les infrastructures publiques étaient sous les bombes. L’Azerbaïdjan ne respecte pas le cessez-le-feu humanitaire et utilise des armes interdites contre la population civile » a indiqué le ministère des Situations d’urgence de l’Artsakh. L’Azerbaïdjan utilisant contre les habitations civiles des bombes à fragmentations qui sont interdites par la Convention de Genève.

Krikor Amirzayan