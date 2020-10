Le luxueux duplex d’un oligarque d’origine arménienne cambriolé, plus de 500.000 euros de préjudice

Paris, 20 oct 2020 (AFP) - Le duplex parisien d’un homme d’affaires russe,

qui séjournait à Saint-Tropez, a été cambriolé en plein jour en fin de semaine

dernière, avec un préjudice total estimé à « plus de 500.000 euros », a-t-on

appris mardi de source proche du dossier.

La victime est le milliardaire russe d’origine arménienne Nikolai Sarkisov,

52 ans, qui a fondé avec son frère Sergueï l’une des plus grosses compagnies

d’assurance russe, RESO.

C’est une voisine d’un immeuble de l’avenue Foch, dans l’ouest huppé de la

capitale, qui a donné l’alerte vendredi midi en découvrant ouverte la porte du

vaste logement de 600m2, a indiqué cette source, confirmant une information du

Parisien.

Manteaux de fourrure, montres personnalisées, bijoux et maroquineries de

luxe, statuette en bronze : le préjudice total est estimé à "plus de 500.000

euros", selon cette source.

Ce montant pourrait être affiné par le propriétaire qui n’est pas encore

rentré de la Côte d’Azur pour faire l’inventaire complet des objets dérobés.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée au 1er district de la

police judiciaire parisienne (1er DPJ).