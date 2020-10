Manifestation arménienne à Madrid pour la paix au Nagorny Karabakh

Madrid, 20 oct 2020 (AFP) - Plusieurs centaines de membres et de

sympathisants de la communauté arménienne en Espagne ont manifesté mardi à

Madrid pour la paix au Nagorny Karabakh, où se déroulent depuis fin septembre

de violents combats entre les forces séparatistes arméniennes et l’Azerbaïdjan.

« Le silence tue, ouvrez les yeux ! », « Turquie et Azerbaïdjan terroristes »,

pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants, munis de masques, qui ont

défilé sous la pluie depuis l’ambassade de Turquie jusqu’à la chambre

espagnole des députés, en marquant un arrêt devant la représentation du

Parlement européen en Espagne.

"Nous voulons que l’Espagne écoute, que l’Europe écoute, car ce qui se fait

là-bas est un crime contre l’humanité", a dénoncé Hayk Ghazaryan, 32 ans, un

Arménien résidant en Espagne.

"Ils (l’Azerbaïdjan et la Turquie) profitent de la situation actuelle avec

le Covid-19, ils profitent du fait que le monde entier regarde ailleurs, pour

essayer de massacrer de nouveau les Arméniens", a affirmé Hovik Keuchkerian,

acteur espagnol d’origine arménienne, qui joue dans la troisième saison de la

série de Netflix ’La Casa de Papel’.

Il a appelé la communauté internationale à « intervenir immédiatement ».

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens chrétiens, a fait

sécession de l’Azerbaïdjan, pays musulman chiite turcophone, peu avant la

dislocation de l’URSS en 1991, entraînant une guerre ayant fait 30.000 morts.

Un cessez-le-feu, émaillé de heurts, était en vigueur depuis 1994.

Les combats actuels, les plus violents depuis 2016, ont repris le 27

septembre.