Mises à jour d’Artsakh : changement des lignes de contact

Alors que le nombre de morts augmente pour les deux parties à la guerre, certains législateurs en France et aux États-Unis s’emploient à faire reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh. La membre du Congrès américain Grace Napolitano, a tweeté : « La voie à suivre est celle de la liberté, c’est pourquoi j’appelle aujourd’hui à la reconnaissance officielle par les États-Unis de l’indépendance de la République d’Artsakh. Valérie Boyer, membre du sénat français, a également tweeté qu’elle avait demandé à tous les groupes du Sénat de se joindre à sa proposition de résolution condamnant l’Azerbaïdjan et la Turquie et reconnaissant la République d’Artsakh. Elle a poursuivi en disant que des vies sont en jeu alors qu’un génocide est en cours et qu’il est temps d’agir.

Aujourd’hui, les forces arméniennes ont abattu un drone Bayraktar, ce qui, selon le Premier ministre Nikol Pashinyan, prouve l’implication directe de la Turquie dans la guerre contre l’Artsakh. Le drone Bayraktar est fabriqué principalement pour l’armée de l’air turque. Le drone a été produit en septembre et sa caméra ultramoderne a été produite en juin par le Canada. Nikol Pashinyan a déclaré que les pays qui fournissent les pièces nécessaires à la Turquie pour la production du drone Bayraktar devraient suivre l’exemple du Canada et suspendre les approvisionnements.

Lors de son point de presse quotidien, Artsrun Hovhannisyan de l’Armée de Défense a souligné que la situation sur le terrain est fluide et en constante évolution et qu’il n’y a pas de lignes de contact fixes. Il a dit qu’il y a eu des cas où des groupes de diversion azerbaïdjanais sont entrés dans une colonie, ont pris des photos ou des vidéos, puis se sont rapidement retirés pour créer l’illusion qu’ils ont pris le contrôle de ces colonies.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

Médiateur : Destruction massive et atrocités Conséquence du refus des organisations internationales de se rendre en Artsakh

00h00 : Le défenseur des droits humains arménien a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

« Les destructions massives et les atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises en Artsakh (Haut-Karabakh) sont les conséquences des refus continus des organisations internationales et en particulier des organisations de défense des droits de l’homme de se rendre en Artsakh, malgré de nombreux appels et invitations de notre part. Ils doivent documenter toutes ces violations en étant physiquement en Artsakh ; ils doivent tout voir et tout percevoir en personne.

« Il est temps de prouver que le principe« Personne ne doit être laissé pour compte et aucun droit humain ne doit être ignoré », énoncé aux plus hauts niveaux, n’est pas seulement une belle expression et une illusion, mais un principe qui protège les vraies personnes dans la vraie vie.

« Il est temps de montrer que personne n’a annulé le droit d’un enfant de vivre une enfance heureuse ; le droit d’une mère d’élever son enfant en paix et le droit des grands-mères et des grands-pères de vivre dignement ; qu’aucune raison politique ne peut affecter la protection des droits de l’homme. »

9h30 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a annoncé que du jour au lendemain, la situation dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan était tendue mais stable. Les batailles d’artillerie se sont poursuivies dans certaines régions. Les batailles ont été particulièrement tendues dans la direction sud. Les unités de l’Armée de défense contrôlent la situation et ont causé d’importantes pertes de personnel et de matériel militaire aux forces azerbaïdjanaises.

10 h 35 : Shushan Stepanyan, le porte-parole du ministère de la Défense, a annoncé que la partie azerbaïdjanaise utilise l’aviation et l’artillerie dans la direction nord. Les batailles sont tendues dans le sud. Les unités de l’armée de défense prennent des mesures adéquates pour réprimer la partie azerbaïdjanaise.

Drone abattu en territoire iranien

14h20 : Selon l’ agence de presse iranienne IRNA , un drone a été abattu dans la ville iranienne de Khoda Afarin. Aucune victime n’a été signalée. Il s’agit du deuxième drone abattu sur le territoire iranien depuis le début de la guerre. Des experts militaires iraniens enquêtent sur l’incident pour déterminer de quel côté appartient le drone. Selon l’agence de presse, plus de 60 roquettes ont frappé la ville. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré qu’ils avaient déposé une plainte officielle auprès de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et ont appelé les parties à prendre les mesures de sécurité nécessaires, respectant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran.

14h30 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a publié les noms de 43 autres soldats tués au combat.

Ayvazyan, Aram [Nveri], b. 1997

Saghatelyan, Artyom [Hamleti], b. 2001

Gevorgyan, Davit [Arseni], b. 2001

Khachatryan, Gagik [Varuzhani], b. 2000

Shashikyan, Tigran [Hapetnaki], b. 2000

Avdalyan, Levon [Roberti], b. 1995

Sahakyan, Sevak [Henriki], b. 2001

Khanumyan, Aram, [Gerasimi], b. 2000

Hakobyan, Levon [Artyomi], b. 2000

Zakaryan, Hrachik [Rubiki], b. 1997

Yerkanyan, Seno [Shahebi], b. 2001

Hakopyan, Sargis [Hakopi], b. 2001

Hovhannisyan, Edmon [Hunani], né en 2001

Davtyan, Grigor [Vardani], b. 2000

Levonyan, Arnold [Rudiki], b. 2000

Vardanyan, Garegin [Gevorgi], b. 2001

Karapetyan, Vahe [Armeni], b. 2001

Gevorkov, Yuri [Nikolayi], b. 1985

Harutyunyan, Rudik [Frunziki], b. 1982

Danielyan, Eduard [Garniki], b. 1983

Manasyan, Arsen [Lévi], b. 1999

Papyan, Aram [Hrachiki], b. 1973

Ohanyan, Arman [Mayisiki], b. 1996

Sargsyan, Vachagan [Hayki], b. 1990

Gasparyan, Ruben [Avetiki], b. 1988

Galstyan, Armen [Andraniki], b. 1998

Ohanyan, Yuri [Samsoni], b. 1998

Israelyan, Karen [Zoraviki], b. 1990

Harutyunyan, Davit [Vazgeni], b. 1989

Safaryan, Furman [Valeriki], b. 1978

Hayrapetyan, Karen [Vardgesi], b. 1979

Grigoryan, Armen [Grigori], b. 1992

Tovmasyan, Ogsen [Khachaturi], b. 1979

Babayan, Narek [Ashoti], b. 1996

Stepanyan, Karen [Rubiki], b. 1979

Babayan, Andranik [Manaseri], b. 1986

Gabrielyan, Davit [Mheri], b. 1989

Arshakyan, Hayk [Arami], b. 2001

Saryan, Erik [Artaki], né. 2002

Antonyan, Karapet [Hovhannesi], b. 2000

Avetyan, Razmik [Arseni], b. 2000

Hakobyan, Davit [Arméni], b. 2002

Khachatryan, Arman [Khachaturi], b. 2001

Nikol Pashinyan : Destruction du drone Bayraktar Preuve de l’implication de la Turquie

15h : Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

« Pendant la guerre, l’armée de défense d’Artsakh a abattu une douzaine de drones turcs Bayraktar. Aucun d’entre eux, cependant, n’est tombé dans des zones sous le contrôle de l’armée de défense.

« On dirait que nous avons enfin un morceau de Bayraktar. Il a été produit en septembre et l’appareil photo à la fine pointe de la technologie a été produit au Canada en juin.

"Pourquoi est-ce important ? Ce fait prouve l’implication directe de la Turquie dans la guerre terroriste contre l’Artsakh et dans la planification de cette guerre.

« Les pays qui fournissent les composants nécessaires à la fabrication du Bayraktar à la Turquie, sur la base de ce fait, devraient suivre l’exemple du Canada et suspendre les approvisionnements.

15h30 : La porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a écrit sur sa page Facebook que les forces azerbaïdjanaises ont subi un grand nombre de victimes dans la direction sud de la zone de conflit, près du réservoir de Khoda Afarin. « Nous vous avions prévenu que vous alliez entrer en enfer », écrit-elle.

15h30 : « Les efforts pour le règlement du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se poursuivent », a déclaré Demitry Peskov, attaché de presse du président russe. « En général, des efforts sont déployés pour mettre fin aux affrontements militaires et faire passer le processus de règlement dans une voie politique et diplomatique. »

Le président de l’Artsakh rencontre des députés d’Arménie

15 h 45 : Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan a rencontré des députés arméniens à Stepanakert et a fait la déclaration suivante :

« Chers compatriotes,

« Aujourd’hui, j’ai rencontré les députés de la faction Mon Pas, dirigés par le président de l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan.

« Nous avons discuté de la situation créée par l’agression azerbaïdjanaise et turque et de nouveaux développements possibles. Les deux parties ont souligné la nécessité de résister aux défis de notre unité nationale. »

L’Azerbaïdjan utilise des armes interdites contre la population civile de l’Artsakh

17 h 00 : La déclaration suivante a été publiée sur la page Facebook du centre d’information arménien unifié :

L’Azerbaïdjan utilise des armes interdites contre la population civile de l’Artsakh.

Non loin de Stepanakert, la capitale de l’Artsakh, une bombe à fragmentation utilisée par l’Azerbaïdjan a été découverte avec plus de 260 bombes à éclats, qui n’ont pas toutes explosé. Cela va à l’encontre de toutes les conventions internationales, qui interdisent leur utilisation contre les civils.

La roquette a été trouvée dans une zone où les gens pratiquent l’élevage, l’agriculture et l’apiculture. Il n’y a pas de structures militaires dans la région.

Les groupes de sapeurs des forces de sauvetage du Service d’État pour les services d’urgence détruiront les munitions trouvées dans les pâturages et les forêts adjacentes. Des représentants des médias arméniens et internationaux actuellement en Artsakh ont couvert et rendu compte de l’élimination des bombes

17 h 00 : Le Premier ministre Nikol Pashinyan déclare que forcer les Arméniens d’Artsakh à vivre sous la domination azerbaïdjanaise viole le droit international.

18h15 : Le Kremlin rapporte que le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron pour discuter de la situation au Haut-Karabakh.

Le service de presse du Kremlin a déclaré que les parties avaient discuté en détail de l’évolution de la situation dans la zone de conflit, des mesures visant à empêcher une nouvelle escalade de la situation militaire et de la nécessité de reprendre les négociations dès que possible pour parvenir à un règlement politico-diplomatique du conflit du Haut-Karabakh.

Les parties se sont également déclarées prêtes à poursuivre une coordination étroite entre la Russie et la France en tant que coprésidents du groupe de l’OSCE de Minsk, ainsi que par le biais du Conseil de sécurité des Nations unies.

La sénatrice française Valérie Boyer appelle à une résolution reconnaissant la République d’Artsakh

20h30 : Valérie Boyer, membre du sénat français a tweeté qu’elle avait demandé à tous les groupes du Sénat de se joindre à sa proposition de résolution sur la condamnation de l’Azerbaïdjan et de la Turquie et la reconnaissance de la République d’Artsakh. Elle a dit que des vies sont en jeu alors qu’un génocide est en cours et qu’il est temps d’agir.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct Artsrun Hovhannisyan, ministère de la Défense, a déclaré que tôt le matin, les forces azerbaïdjanaises ont de nouveau lancé une offensive dans le nord ainsi que dans le sud. Les batailles ont été particulièrement tendues dans le sud, mais les forces arméniennes ont réussi à repousser plusieurs de leurs attaques. Tout au long de la journée, des unités de défense aérienne arménienne ont réussi à abattre plusieurs drones azerbaïdjanais, dont un drone Bayraktar de fabrication turque, produits en septembre 2020. Pour le moment, la situation reste tendue, les opérations militaires se poursuivent. Bien que Hovhannisyan ait noté que la situation n’est pas aussi tendue que plus tôt dans la journée. Ces opérations militaires ont une stratégie claire, que les officiers et commandants arméniens comprennent très bien.Il a expliqué que souvent des groupements subversifs des forces armées azerbaïdjanaises s’infiltrent dans les colonies arméniennes (dont certaines sont peuplées pour le moment et d’autres non) situées à proximité des champs de bataille, filment dans ces colonies, qui est ensuite diffusé sur Internet sous forme de séances de photos. . Il a poursuivi en disant que ces efforts visent à influencer le public azerbaïdjanais, mais affectent malheureusement aussi les arméniens et les médias arméniens. On pense que de nombreuses communautés et villages sont sous le contrôle azerbaïdjanais, ce qui en réalité n’est pas le cas, a déclaré Artsrun Hovhannisyan et a exhorté tout le monde à ne pas discuter ou diffuser une telle désinformation sur diverses plateformes. Il a noté que la stratégie utilisée par les forces azerbaïdjanaises est très similaire à celle utilisée par les organisations terroristes et les mercenaires.

Des questions :

Lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle d’un groupe d’environ 150 soldats arméniens qui ont été sauvés aujourd’hui est vraie,

Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’il y avait eu de tels cas. Il a dit qu’il y avait un cas similaire aujourd’hui et hier aussi lorsque les forces arméniennes avancent et trouvent des soldats arméniens qui ont été perdus, qui se cachent ou qui ont été en captivité mais qui ont réussi à s’échapper. Mais la nouvelle d’un groupe de 100 à 170 soldats sauvés est exagérée, les chiffres sont moindres.

La partie arménienne a abattu plus d’une douzaine de Bayraktars, mais le plus souvent ils tombent dans une zone neutre ou du côté azerbaïdjanais. Parfois, nous trouvons des drones que nous avons abattus beaucoup plus tard lorsque nous avançons territorialement.

Les batailles, comme je l’ai dit, se déroulent principalement dans le nord et le sud, et nous avons donc des problèmes pour récupérer les corps de nos soldats dans les zones où il y a des changements de territoires. En tant que tel, nous n’avons pas ce problème dans le centre où la ligne de contact n’a pas changé. Des changements similaires se sont produits dans le nord, en particulier la première semaine, le problème est plus persistant dans le sud.

Artsrun Hovhannisyan a une fois de plus demandé aux gens de se rappeler qu’il s’agit d’une guerre de cinquième génération où il n’y a pas de lignes de contact fixes, où il est inutile de perdre des hommes pour garder la ligne de contact solide alors qu’il peut également y avoir autant de victimes dans des zones beaucoup plus éloignées. Hovhannisyan a également déclaré que la retraite en tant qu’étape tactique peut souvent être utilisée, ce qui n’est souvent pas compris comme une manœuvre tactique par la société.

La représentante Napolitano demande la reconnaissance officielle par les États-Unis de l’indépendance de la République d’Artsakh

22 h 45 : La membre du Congrès Grace Napolitano, du 32e district du Congrès de Californie à la Chambre des représentants des États-Unis, a tweeté : « La voie à suivre est celle de la liberté, c’est pourquoi j’appelle aujourd’hui à la reconnaissance officielle par les États-Unis de l’indépendance de la République d’Artsakh. »

EVN Report