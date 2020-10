Armenian forces have captured a BMP-2 belonging to Azerbaijan forces on the Fuzuli axis today.

Erməni qüvvələri bu gün Füzuli oxunda Azərbaycan qüvvələrinə məxsus BMP-2-ni ələ keçiriblər. pic.twitter.com/i3J0JakSCp

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) October 20, 2020