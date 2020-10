L’Arménie abat plus de drones turcs et israéliens alors que les forces azéries se retirent de la région de la rivière Araxe

EREVAN — La porte-parole du ministère arménien de la Défense, Shushan Stepanyan, a annoncé mardi matin que les forces arméniennes avaient expulsé des unités azéries du réservoir de Khudaferin, un lac artificiel coiffé d’un barrage sur la rivière Araxe entre les frontières iranienne et l’Artsakh. Les troupes azéries ont atteint le barrage pour la première fois dimanche, profitant d’un cessez-le-feu fraîchement déclaré pour dévaler la rivière à environ 15 kilomètres pour prendre des photos de leur drapeau près du pont Khudaferin historiquement important du XIIIe siècle.

Cette annonce est intervenue quelques minutes seulement après que le ministère azerbaïdjanais de la Défense ait publié des images de troupes azerbaïdjanaises hissant le croissant azéri-tricolore dans le centre de Kovsakan. La ville, qui était abandonnée depuis que ses habitants azerbaïdjanais ont fui les combats lors de la première guerre en 1994, est finalement devenue le foyer d’ agriculteurs syro-arméniens fuyant la guerre civile syrienne en 2013. Les agriculteurs ont été évacués en toute sécurité de la région. La contre-attaque annoncée de Shushan Stepanyan suggère qu’une grande manœuvre par le flan a réussi à pousser les troupes azéries entièrement hors de la région entourant le réservoir de Khudaferin, en piégeant probablement certaines troupes dans de petites poches le long du fleuve Artsakh.

Les images de la cérémonie de lever du drapeau à Kovsakan ainsi que l’affirmation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev selon laquelle la ville avait été « libérée » ont été fermement rejetées par le représentant du ministère de la Défense, Artrsun Hovhannisyan. Dans son point de presse quotidien du mardi soir, Artsrun Hovhannisyan a une fois de plus averti les téléspectateurs de ne pas se fier aux avancées militaires azerbaïdjanaises basées uniquement sur la géolocalisation des vidéos agitant le drapeau azerbaïdjanais. En raison de la topographie de la région, Artsrun Hovhannisyan a expliqué que les unités de commando azéri profitaient des pauses dans les défenses arméniennes pour s’infiltrer derrière les lignes pour des séances de photos de lever de drapeau conçues pour la consommation intérieure de leur pays, où la liberté des médias et l’accès à l’information sont fortement limités. « La prolifération des actions de diversion de l’Azerbaïdjan n’est en aucun cas une indication du succès ou des progrès de leurs troupes sur le champ de bataille », a déclaré Artsrun Hovhannisyan, ajoutant que les forces armées arméniennes gardaient un contrôle opérationnel total sur l’espace de combat.

Des responsables militaires arméniens ont également dévoilé l’épave de deux véhicules aériens de combat sans pilote Bayraktar TB2 (UCAV) séparés de fabrication turque qui avaient été abattus avec au moins quatre autres drones israéliens la veille. Au moins un drone Harop Loitering de fabrication israélienne a été récupérée en Iran dans des circonstances peu claires. Le module optique - modèle L3 WESCAM CMX-15D - de l’un des drones turcs a été récupéré intact. Il comprenait un numéro de série indiquant qu’il avait été fabriqué par WESCAM en Ontario-Canada, une filiale de L3Harris Technologies en juin 2020 et installé sur l’UCAV en septembre 2020, après avoir fonctionné pendant un total de 31 heures. Le ministère de la Défense affirme que cette découverte confirme définitivement que la Turquie a réexporté la technologie militaire canadienne en violation de la loi canadienne. Ottawa avait plus tôt provoqué la colère d’Ankara lorsqu’elle a appelé à un arrêt temporaire des exportations lorsque les analystes militaires ont lié pour la première fois des images des champs de bataille d’Artsakh au Bayraktar à la fin du mois dernier. Le premier ministre Nikol Pashinyan a appelé le reste de l’alliance de l’OTAN à suivre l’exemple du Canada et à interdire d’autres exportations de technologie militaire vers la Turquie.

La destruction réussi de deux Bayraktar a fait beaucoup de bruit en Arménie et parmi les observateurs militaires. Les UCAV turcs avancés ont exercé leur avantage en altitude et en portée pour infliger des dommages importants aux défenses aériennes et au blindage arméniens dans les premiers jours des combats. Mardi, le ministère de la Défense arménien a révélé qu’il avait abattu « au moins une douzaine » de Bayraktar, mais ces deux-là ont été les premiers à être récupérés sur le territoire contrôlé par les Arméniens. Un analyste a suggéré que l’armée arménienne était devenue meilleure pour cibler des drones techniquement plus complexes.

La France commence à répondre aux appels internationaux croissants pour reconnaître l’indépendance de l’Artsakh. La ville de Vienne vient de rejoindre deux autres communes françaises dans une reconnaissance officielle, tandis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fortement laissé entendre que son gouvernement municipal prévoyait de faire de même. Parallèlement, la sénatrice Valérie Boyer a présenté un projet de loi au Sénat français reconnaissant l’indépendance de la République d’Artsakh.

De retour à Erevan, des femmes d’Artsakh, dont les maris étaient toujours au front, ont manifesté devant plusieurs ambassades européennes, exigeant qu’elles fassent pression sur Bakou et Ankara pour qu’ils cessent leur invasion. D’autres ont continué à collecter de la nourriture et de l’argent pour les soldats et les familles déplacées, tandis que les volontaires cousaient des sacs de couchage, des filets de camouflage et d’autres équipements destinés au front.

Raffi Elliott

Chroniqueur & Correspondant Arménie

ARMENIAN WEEKLY

Raffi Elliott est un analyste du risque politique canado-arménien et journaliste basé à Erevan, en Arménie. En tant que correspondant et chroniqueur de l’Armenian Weekly, il couvre les questions socio-économiques, politiques, commerciales et diplomatiques en Arménie, avec des réflexions occasionnelles sur la culture et l’urbanisme.