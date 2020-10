Les opérations militaires de l’Azerbaïdjan sont l’œuvre de mercenaires djihadistes et l’Armée arménienne impose de lourdes pertes à l’ennemi qui n’avance pas

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé ce mardi soir que la situation au front était tendu mais que l’Armée arménienne maîtrisait la situation après des combats surtout au sud de l’Artsakh au cours desquels l’Azerbaïdjan a perdu des soldats et du matériel. Les Arméniens sont parvenus à repousser les forces azéries et contrôlent la situation de façon sûre et sereine.

Il a également affirmé que les forces de l’Azerbaïdjan les plus actives étaient les mercenaires djihadistes qui tentaient de pénétrer dans lignes proches et se faisaient photographier dans des localités ou villages que l’Armée arménienne avait décidé de laisser pour des raisons de tactiques militaires.

« Ainsi ces groupes de commandos effectuant des photos diffusaient la nouvelle afin de rassurer l’opinion publique azérie qu’ils avaient conquis des territoires…qui était en fait volontairement évacué par les Forces arméniennes » dit Ardzroun Hovhannisyan. De nombreux groupes azéris, croyant conquérir un village ou des lieux furent pris au piège tendu par les Forces arméniennes…

« Il y a des lieux qui sont considérées par les Forces azéries comme des lieux repris aux Arméniens, mais jusqu’à aujourd’hui ces Forces azéries ne contrôlent pas ces lieux et tous ceux qui tentent de s’y rendre sont détruits par les unités de l’Armée arménienne ou par le feu nourri des tirs » {} a indiqué Ardzroun Hovhannisyan. Si bien que les affirmations de l’Azerbaïdjan d’avoir pris tel ou tel lieu sont absolument fausses et visent juste à l’opinion publique azérie.

Krikor Amirzayan