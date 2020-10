Entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron

A l’initiative de la partie française, Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République française Emmanuel Macron.



Le président de la Russie a exprimé ses condoléances à propos de l’attentat terroriste qui a eu lieu dans la banlieue de Paris le 16 octobre - le meurtre barbare d’un professeur de français. Dans ce contexte, l’intérêt mutuel a été réaffirmé à l’intensification des efforts conjoints de lutte contre le terrorisme et la diffusion d’idéologie extrémiste.



L’évolution de la situation dans la zone de conflit autour du Haut-Karabakh a été discutée en détail. Vladimir Poutine a fait part des mesures prises pour empêcher une nouvelle escalade des hostilités et la reprise rapide des négociations en vue d’un règlement politico-diplomatique du problème du Haut-Karabakh. L’importance du respect par les parties en conflit des accords de cessez-le-feu conclus les 10 et 17 octobre a été soulignée.



La volonté de poursuivre une étroite coordination entre la Russie et la France en tant que coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, ainsi que par l’intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations unies, a été soulignée.



Il a été convenu de contacts à différents niveaux.

http://kremlin.ru/events/president/news/64249