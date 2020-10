Dernier bilan des affrontements

Les forces arméniennes ont tués 6 309 soldats azerbaïdjanais, plusieurs milliers de blessés. Ils ont également détruit 576 chars de combat et véhicules blindés, 4 MLRS Smerch et Uragan, 4 MLRS TOS-1A, 200 drones, 16 hélicoptères et 23 avions.

Environ 800 militaires arméniens ont été tués et plusieurs centaines de blessés. Les bombardements azerbaïdjanais ont également tué 37 civils au Haut-Karabakh et 116 autres ont été blessés. Le feu azerbaïdjanais a également détruit et endommagé 7 800 biens immobiliers.