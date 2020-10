Pompeo va rencontrer séparément vendredi les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont confirmé hier que leur ministre des Affaires étrangères rencontreraient séparément le secrétaire d’État américain Mike Pompeo à Washington plus tard cette semaine pour des entretiens sur le conflit du Haut-Karabagh.

Citant « des documents américains gouvernementaux », Politico.com a rapporté que les réunions de Pompeo avec le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov sont prévues vendredi.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a confirmé l’information. La porte-parole du ministère, Anna Naghdalian, a confié que les préparatifs de la visite de Mnatsakanian à Washington étaient déjà en cours.

Naghdalian n’a pas précisé si Mnatsakanian et Bayramov pourraient également se rencontrer dans la capitale américaine.

« Je n’ai aucune information sur une réunion dans un autre format ou sur l’existence de préparatifs d’une telle réunion », a-t-elle expliqué au service arménien de RFE / RL.

Selon Politico.com, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan aux États-Unis n’a pas exclu la possibilité de discussions en face à face entre les deux ministres.

Bayramov et Mnatsakanian se sont rencontrés à Moscou les 9 et 10 octobre. Les pourparlers de 11 heures négociés par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont abouti à un accord arméno-azerbaïdjanais pour arrêter les combats autour du Karabagh et reprendre les pourparlers de paix « substantiels ».

Les hostilités se sont toutefois poursuivies depuis, les parties au conflit s’accusant mutuellement de ne pas respecter l’accord de cessez-le-feu.

Joe Biden, rival démocrate du président Donald Trump lors de l’élection présidentielle du 3 novembre, a exprimé la semaine dernière sa profonde inquiétude face à « l’effondrement » du cessez-le-feu et a accusé l’administration Trump d’être « largement passive et désengagée ».

Pompeo a appelé à plusieurs reprises à la fin de la guerre arméno-azerbaïdjanaise qui a éclaté le 27 septembre. Il a également critiqué le soutien militaire de la Turquie à l’Azerbaïdjan dans le conflit.

Les États-Unis, la Russie et la France dirigent depuis longtemps les efforts internationaux visant à mettre fin au conflit du Karabagh en leur qualité de coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.