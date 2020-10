Le Conseil de sécurité de l’ONU discutent de nouveau de l’Artsakh

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau discuté de la poursuite de la guerre au Haut-Karabagh lundi soir, lors d’une réunion initiée par la France, la Russie et les États-Unis - à savoir les trois puissances mondiales qui tentent de mettre fin au conflit arméno-azerbaïdjanais.

Vasily Nebenzya, ambassadeur de Russie auprès de l’ONU qui a présidé la réunion qui s’est tenue à huis clos, a déclaré qu’il avait discuté des moyens de garantir le respect des accords de cessez-le-feu par les parties en conflit.

« Il est maintenant nécessaire d’assurer la mise en œuvre, c’est la question la plus urgente car un accord en ce sens a été conclu mais n’a pas été respecté, a commenté Nebenzya au micro de l’agence de presse TASS. La question principale reste de savoir comment assurer une vérification de sa mise en œuvre. » »Cette question a certainement été débattue lors des consultations, et le conseil a été assez unanime dans son approche", a-t-il ajouté aux journalistes à New York.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé lundi que Moscou continuait de faire pression sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour qu’ils mettent au point un « mécanisme de vérification du cessez-le-feu ». Il a précisé que le ministère russe de la Défense était également impliqué dans ces efforts.

Lavrov a suggéré la semaine dernière qu’un tel mécanisme impliquerait le déploiement « d’observateurs militaires » dans la zone de conflit.

Nebenzya n’a pas exclu que les observateurs seraient déployés et opéreraient sous l’égide de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). « Les questions de savoir qui sera là et à quel titre restent ouvertes et sont toujours en discussion », a expliqué le diplomate russe.

Le groupe de Minsk de l’OSCE, coprésidé par la Russie, la France et les États-Unis, est depuis longtemps le principal organe international qui tente de trouver une solution au conflit du Karabagh. Les trois pays coprésidents sont des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le conseil avait déjà discuté de la situation dans la zone de conflit du Karabagh le 29 septembre, deux jours après le déclenchement de la guerre. Il avait alors appelé à une fin immédiate des combats.

Les combats dans et autour du Karabagh se seraient poursuivis lundi soir et mardi. Le ministère arménien de la Défense a dit dans la matinée que l’armée arménienne tentait de repousser une offensive azerbaïdjanaise en cours dans une section de première ligne au sud du Karabagh.

L’armée azerbaïdjanaise a prétendu, pour sa part, que les forces arméniennes avaient bombardé ses positions de front.