L’Azerbaïdjan tente de maîtriser le barrage de Khoda Afarin pour avoir un effet de levier sur l’Iran selon Davit Babayan

La Turquie, l’Azerbaïdjan et les terroristes tentent soit de démanteler le barrage de Khoda Afarin, situé à la frontière de l’Iran et de l’Artsakh, soit de le prendre sous leur contrôle afin d’avoir plus tard un pouvoir influent sur l’Iran, a déclaré le conseiller du président de l’Artsakh Davit Babayan lors d’une conférence de presse d’aujourd’hui, commentant l’attaque azerbaïdjanaise en direction du réservoir quelques heures après l’entrée en vigueur du nouveau cessez-le-feu humanitaire le 18 octobre.

« Dans l’ensemble, le cessez-le-feu est en vigueur dans certaines sections, mais il y a des directions où l’adversaire poursuit sa politique anti-arménienne et tente d’entrer dans le système défensif de l’armée de défense d’Artsakh dans certaines sections. Pour le moment, les tentatives d’infiltration dans plusieurs sections de la ligne de front se poursuivent, mais elles sont repoussées. Pour nous, le plus important est d’éviter les pertes. De violents affrontements sont en cours dans certaines sections, en particulier dans la direction sud », a-t-il dit, ajoutant que l’armée de défense et les volontaires réussissaient à repousser l’adversaire et tous ses empiétements.

Quant à la question des corps des terroristes turcs et azerbaïdjanais qui se trouvent du côté arménien, Davit Babayan a déclaré qu’en raison d’une situation épidémique critique, une situation épidémique critique avait été créée dans certaines sections. « Il y a tellement de corps qu’il y a un grave problème sanitaire de nos jours », a-t-il dit.

Commentant les termes du cessez-le-feu, le conseiller du président de l’Artsakh a déclaré qu’il était sans terme. Plusieurs responsables azerbaïdjanais ont annoncé que cela durerait plusieurs jours, mais Davit Babayan a déclaré que cela n’existait pas. « S’ils annoncent de cette manière, cela signifie qu’ils ont un plan pour lancer de nouvelles actions agressives dans plusieurs jours », a déclaré Davit Babayan.