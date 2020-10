30% des habitations de Martakert sont endommagées, il n’y a plus d’électricité depuis quelques jours déjà mais la population résiste

La ville de Martakert au nord de l’Artsakh qui a subi au cours des derniers jours d’intenses bombardement compte de nombreuses destructions. La journaliste de Martakert, Lousiné Zakaryan a indiqué qui suite à ces bombardements de l’Azerbaïdjan 30% des habitations de Martakert et des villages alentours sont endommagées. Hier encore samedi 17 octobre Martakert était bombardée jusqu’à minuit, Lousiné Zakaryan affirme qu’il n’y a plus de courant électrique à Martakert depuis plusieurs jours. « Mais la population est toujours là, elle résiste, et il n’y a pas de panique » a indiqué la journaliste ce matin à l’Armenpress.

Krikor Amirzayan