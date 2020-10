Le combattant de la liberté Alexander Harutyunyan a reçu à titre posthume l’Ordre de l’Aigle d’Or et a reçu le titre le plus élevé du « héros de l’Artsakh » pour des services exceptionnels rendus à la patrie dans les domaines de la défense et de la sécurité par le décret du président de l’Artsakh

.

Ayez de l’honneur !