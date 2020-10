La preuve par la vidéo des violations de la trêve par l’Azerbaidjan ce dimanche matin

Les appareils de vidéosurveillance de l’Armée de défense d’Artsakh ont enregistré le lieu et l’heure exacts de la façon dont l’ennemi a lancé une offensive en direction des positions arméniennes aux petites heures du matin du 18 octobre, violant l’accord de cessez-le-feu.

Video surveillance devices of the Artsakh Defense Army recorded the exact location and time of how the enemy launched an offensive in the direction of the Armenian positions in the early morning hours of October 18, violating the agreement for ceasefire. pic.twitter.com/XjSCvq6tle

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 18, 2020