Le Pakistan rejette les remarques du Premier ministre arménien sur l’implication de forces armées dans le conflit

Samedi, le Pakistan a jugé « sans fondement et injustifiés » les commentaires du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan selon lesquels les forces spéciales pakistanaises combattent aux côtés de l’armée azerbaïdjanaise dans le conflit en cours.

« Nous avons vu la transcription de l’interview du Premier ministre arménien accordée le 15 octobre dernier à une télévision russe et faisant référence à des rapports non corroborés alléguant l’implication des forces spéciales pakistanaises aux côtés de l’armée azerbaïdjanaise dans le conflit en cours. Nous rejetons catégoriquement ces commentaires sans fondement et injustifiés du Premier ministre arménien », a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères précise que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a également clarifié sa position sur la question en déclarant que les forces azerbaïdjanaises sont suffisamment fortes pour défendre leur patrie et qu’elles n’ont pas besoin de l’aide des forces étrangères.