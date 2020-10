Le calme est revenu à la frontière de l’Artsakh et de l’Azerbaïdjan

Après les violations par l’Azerbaïdjan du cessez-le-feu humanitaire, le calme est revenu ce matin à la frontière de l’Artsakh a indiqué Vahram Poghosyan le porte-parole de la présidence de l’Artsakh.

Un peu plus tôt il avait déclaré que l’Azerbaïdjan ne respectant pas le cessez-le-feu humanitaire avait porté des bombardements et attaques sur plusieurs fronts et notamment en direction du sud de l’Artsakh.