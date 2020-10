Point de vue les pieds sur terre, par Daniel Kurkdjian

Lorsque début Août je publiais un articule intitulé « le point de vue de Siriussian », je ne me doutais pas à quelle vitesse il faudrait descendre de Sirius pour constater les dégâts sur terre, et à quel points mes prémonitions appelaient une réponse à aussi court terme,

J’exposais en effet que « L’heure est à la construction, à la solidification de l‘édifice plutôt qu’à sa fragilisation, en raison de l’état du paysage :

• Un Etat fragile, né des cendres de l’Union Soviétique, et donc avec certains de ses défauts dont la corruption n’est pas le moindre.

• Un Etat dont le nouveau premier ministre a été élu en dehors des partis politiques traditionnels grâce à un énorme soutien populaire qui ne se dément pas.

• Des partis traditionnels qui cherchent à tirer parti de la moindre difficulté, qu’elle soit politique, économique ou sanitaire pour attaquer le gouvernement en place. Ce qui se conçoit naturellement dans une démocratie établie est curieux, pour ne pas dire choquant, en Arménie qui vient tout juste de s’extraire du régime communiste .

• Des voisins pas vraiment amicaux :

• La Russie, qui excelle dans l’art de diviser pour mieux régner.

• La Turquie, l’ennemi héréditaire

• L’Azerbaïdjan, la cousine du précédent

• Des relations qui se tendent entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel en Arménie »

Le cataclysme en cours en Arménie au sens large - car il faudra aussi rapidement sortir de l’hypocrisie et fusionner les deux républiques- doit nous conduire à anticiper la reconstruction et à disposer en France d’un cadre permettant de faire rayonner l’arménité sous tous ses registres .

L’Arménie ne sera jamais engloutie, son histoire double-millénaire est là pour en attester. Mais elle aura besoin, plus que jamais d’une diaspora forte, organisée et généreuse.

Et ce qui était déjà vrai jusqu’à mi- Septembre 2020, est devenu encore plus évident depuis la guerre.

Il faut bien sûr saluer tout le travail fait par l’ensemble des organisations existantes, et notamment le CCAF et rapidement construire « le coup d’après ». On doit le faire en renforçant notre présence sur les 3 piliers principaux qui caractérisent l’Arménité en France à savoir les sujets politiques bien sûr, les sujets culturels et civilisationnels, et enfin les sujets liés à la religion et ses Eglises. Et les évènements tragiques du moment, nous auront tous convaincus de la nécessité d’élargir le champ du politique à tout ce qui peut limiter l’entrisme de la Turquie sur le territoire de la République au sens large et sur le territoire de l’Arménité plus spécifiquement.

Pour réussir rapidement, les bonnes volontés devront s’additionner en regardant devant, car il nous faut à nouveau donner raison à William Saroyan quand il nous dit : « Allez-y , détruisez l’Arménie……il suffirait que deux arméniens se rencontrent n’importe où dans le monde pour qu’ils créent une nouvelle Arménie. »

Daniel Kurkdjian