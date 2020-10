La Turquie révise à la hausse la quantité de gaz découverte en mer Noire

Istanbul, (AFP) - Un important gisement de gaz naturel

découvert l’été dernier par la Turquie en mer Noire est plus grand

qu’initialement présumé, a annoncé samedi le président Recep Tayyip Erdogan.

En août, Ankara avait annoncé avoir découvert le plus grand gisement de gaz

naturel de son histoire, chiffrant la quantité d’« or bleu » présente à 320

milliards de mètres cubes.

"Il y a 85 milliards de mètres cubes supplémentaires (...) La réserve de

gaz naturel a donc atteint 405 milliards de mètres cubes", a déclaré M.

Erdogan à bord du navire de forage Fatih (« le conquérant », en turc) déployé en

mer Noire.

M. Erdogan a affirmé que ce gaz commencerait à arriver dans les foyers

turcs en 2023.

Cette annonce intervient alors que la Turquie multiplie depuis plusieurs

années les efforts pour s’imposer comme un acteur énergétique régional et

réduire sa dépendance aux importations d’hydrocarbures qui plombent sa fragile

économie.

La Turquie consomme chaque année entre 45 et 50 milliards de mètres cubes

de gaz naturel, presque entièrement importés, notamment de Russie. Cela

représente environ 11 milliards d’euros, selon l’autorité régulatrice des

marchés énergétiques (EPDK).

En parallèle de ses recherches en mer Noire, Ankara a également multiplié

les initiatives en Méditerranée orientale, où la découverte ces dernières

années d’immenses réserves de gaz naturel a aiguisé l’appétit des pays

riverains.

Se sentant exclue du partage, la Turquie mène des explorations

unilatérales, suscitant la colère de la Grèce voisine qui l’accuse de violer

ses frontières maritimes.

La Turquie a ainsi de nouveau déployé cette semaine un navire de recherche

sismique dans des eaux revendiquées par Athènes, s’attirant les foudres de

l’Europe et des Etats-Unis.

Samedi, M. Erdogan a réitéré que la Turquie était "déterminée à défendre

ses intérêts« en Méditerranée, tout en soulignant qu’elle ne voulait »pas

empiéter sur les droits des autres".