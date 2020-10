Le cessez-le-feu semble être respecté entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan

La situation est calme au front a indiqué peu après minuit Vahram Poghosyan le porte-parole de du président de l’Artsakh Arayik Poghosyan.

Un peu plus tôt Vahram Poghosyan avait affirmé qu’en cas de maintien du régime de cessez-le-feu humanitaire l’Armée de Défense de l’Artsakh est prête à accorder un couloir humanitaire aux soldats Azéris qui se trouvent encerclés par les forces arméniennes.

Le cessez-le-feu humanitaire décidé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan entrait en fonction ce dimanche 18 octobre à zéro heure. Un cessez-le-feu cautionné par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, la France, la Russie et les Etats-Unis.

Rappelons que depuis l’agression de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh le 29 septembre, Bakou a perdu plus de 6 200 soldats, 16 hélicoptères, 22 avions de chasse, 186 drones, 554 chars et véhicules blindés, 86 véhicules de transport militaire, 10 camions de transport de chars, 4 postes de lance-missile DOS, 4 lanceurs de missiles Smertch, 1 lanceur de missile Ouragan.

L’Armée arménienne a perdu 633 hommes, 2 civils Arméniens furent tués en Arménie et 36 en Artsakh qui compte par ailleurs 115 citoyens blessés. Plus de 6 700 habitations et biens immobiliers détruits en Artsakh ainsi que 640 véhicules. A noter que plusieurs journalistes étrangers et Arméniens furent blessés par les tirs azéris.

Krikor Amirzayan