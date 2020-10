Mises à jour d’Artsakh : une nouvelle tentative de trêve humanitaire

Tard dans la soirée, le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie a annoncé de manière inattendue que la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan avaient convenu d’une trêve humanitaire qui entrerait en vigueur à minuit heure locale le 18 octobre. Cette décision a été prise à la suite de la déclaration des présidents de La France, la Russie et les États-Unis, représentant les pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE du 1er octobre 2020 ; la déclaration des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE du 5 octobre, et conformément à la déclaration de Moscou du 10 octobre 2020.

Les 24 heures précédentes dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan avaient été intenses.

Aux premières heures du 17 octobre, le ministère arménien de la Défense a annoncé que des drones azerbaïdjanais avaient été détectés dans l’espace aérien arménien et que des mesures appropriées étaient prises. Environ une heure plus tard, le ministère a déclaré que les unités de défense aérienne des forces armées arméniennes avaient abattu deux drones. Des gens de Stepanakert ont commencé à signaler que la capitale était fortement bombardée. Peu de temps après, le ministère arménien des Affaires étrangères a publié une déclaration selon laquelle les tentatives de l’Azerbaïdjan d’étendre la géographie du conflit auraient des conséquences irréversibles sur la sécurité de la région. La déclaration a également noté que les informations sur le bombardement d’une colonie dans la République autonome du Nakhitchevan (une enclave de l’Azerbaïdjan) étaient « absolument fausses ».

Dans la foulée de cette nouvelle, les médias azerbaïdjanais ont rapporté que Ganja, la deuxième plus grande ville du pays, avait été prise pour cible et qu’il y avait eu des victimes civiles.

Au matin, des rapports officiels ont indiqué que Stepanakert avait été la principale cible des forces armées azerbaïdjanaises. En utilisant des armes de calibre différent et des armes à sous-munitions, plusieurs rues de banlieue ont été ciblées, causant des dommages importants aux biens civils. Trois civils blessés lors de l’attaque ont été hospitalisés.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

12 h 45 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, des drones azerbaïdjanais ont été repérés dans l’espace aérien arménien. Des mesures appropriées sont prises.

01h25 : En réponse aux déclarations des dirigeants militaro-politiques azerbaïdjanais, le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a déclaré qu’aucun feu n’avait été ouvert depuis le territoire de la République d’Arménie ou par les forces armées arméniennes en direction de l’Azerbaïdjan.

Déclaration du ministère arménien des Affaires étrangères : L’expansion de la géographie du conflit aura des répercussions irréversibles pour la région

1h30 : Le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie a publié une déclaration sur les tentatives de l’Azerbaïdjan d’étendre la géographie du conflit qui, selon eux, porterait un coup irréversible à la sécurité régionale. Voici le texte de cette déclaration :

Dans la soirée du 16 octobre, l’Azerbaïdjan a de nouveau commencé à bombarder les colonies civiles d’Artsakh, y compris la capitale de la République, Stepanakert. En conséquence, trois civils du village de Shosh ont été blessés.

Dans le même temps, le système de défense aérienne de la République d’Arménie a détecté des drones azerbaïdjanais en direction des colonies de Khnatsakh, Artsvanik et Davit Bek de la région de Syunik de la République d’Arménie, qui a été suivie d’une attaque contre des installations militaires de la Forces armées arméniennes, endommageant également les infrastructures civiles. Heureusement, personne n’a été tué ni blessé.

Il convient de noter que, quelques heures auparavant, la partie azerbaïdjanaise avait diffusé une allégation provocante et absolument fausse concernant le bombardement de la colonie d’Ordubad dans la République autonome du Nakhitchevan par les forces armées arméniennes. Conformément à leur comportement traditionnel, une telle désinformation a été suivie d’une véritable agression contre le territoire souverain de la République d’Arménie.

Les tentatives constantes de l’Azerbaïdjan d’étendre la géographie du conflit, compromettant ainsi de manière irréversible la sécurité régionale, doivent être condamnées dans les termes les plus fermes. Tout empiètement contre l’intégrité territoriale de la République d’Arménie recevra une réponse adéquate.

La défense aérienne arménienne abat des drones azerbaïdjanais dans l’espace aérien arménien

01h32 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, les unités de défense aérienne des forces armées arméniennes ont abattu deux drones azerbaïdjanais dans l’espace aérien arménien.

8h30 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, la situation dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan était relativement stable, mais tendue tout au long de la nuit. La situation opérationnelle et tactique n’a pas changé de manière significative.

En violation du cessez-le-feu humanitaire, les forces azerbaïdjanaises ont repris le bombardement des colonies pacifiques, y compris les infrastructures civiles à Stepanakert et Shushi. L’Armée de défense d’Artsakh a répondu proportionnellement pour arrêter les tirs azerbaïdjanais. Tard hier soir, la partie azerbaïdjanaise a signalé que Ganja, la deuxième plus grande ville d’Azerbaïdjan, avait été prise pour cible.

Stepanakert ciblé pendant la nuit

10 h : Selon l’Infocentre unifié arménien, Stepanakert a été la principale cible des forces armées azerbaïdjanaises pendant la nuit. Utilisant diverses armes et munitions à fragmentation, plusieurs rues de banlieue ont été tirées dessus, causant des dommages importants aux biens civils. Trois civils ont été blessés lors de l’attaque et transportés à l’hôpital.

L’Armée de défense de l’Artsakh sur les cibles militaires à Ganja

10 h 50 : Hier soir, la deuxième plus grande ville d’Azerbaïdjan, Ganja, a été attaquée. L’Infocentre unifié arménien a publié ce qui suit, selon l’Armée de défense d’Artsakh :

Cibles militaires légitimes situées dans la ville azerbaïdjanaise de Ganja :

- Base aérienne de l’armée de l’air du ministère de la Défense, Escadron aérien d’hélicoptères

- Quartier général de la brigade de fusiliers motorisés

- Brigade des forces spéciales

- Centre des opérations de combat du ministère azéri de la défensé

- Bataillon technique radio d’état-major général des forces armées

- Centre d’approvisionnement et de logistique du ministère de la Défense en Azerbaïdjan

- Complexe militaro-industriel comprenant des usines d’aviation et de munitions

Bakou refuse de rencontrer des responsables militaires arméniens à Moscou

10 h 35 Mane Gevorgyan, le porte-parole du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, a déclaré qu’à l’initiative de la Russie, des représentants du ministère arménien de la Défense sont partis à Moscou pour rencontrer leurs homologues azerbaïdjanais pour discuter des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu au Haut-Karabakh. Bakou n’a cependant pas envoyé de responsables à cette réunion. Selon Gevorgyan, cela signifie que l’Azerbaïdjan refuse l’accord négocié par la Russie et rejette l’initiative de la Russie.

Service national de sécurité arménien sur les allégations azerbaïdjanaises

12 h 00 : Le Service national de sécurité (NSS) d’Arménie a publié une déclaration concernant les allégations de la direction de l’Azerbaïdjan selon lesquelles l’Arménie fait passer des munitions dans l’espace aérien de différents pays en utilisant l’aviation civile.

Le NSS a nié les allégations et a déclaré que la désinformation diffusée par l’Azerbaïdjan était une tentative de discréditer l’Arménie et de nuire aux relations de l’Arménie avec les pays partenaires.

Le communiqué indique que le NSS a des informations selon lesquelles la partie azerbaïdjanaise a introduit en contrebande une quantité importante de munitions et de mercenaires sur son territoire, comme en témoignent les vols Boeing-747 et IL-76 du transporteur azerbaïdjanais Silk Way de l’aéroport de Bakou vers des aéroports de différents pays et retour à Bakou, y compris le vol du 16 octobre 2020 de Bakou à l’aéroport de Bagram en Afghanistan et le vol de l’aéroport de Bagram en Afghanistan à l’aéroport de Lashkar Gah au Pakistan le 17 octobre 2020. Le même trajet est prévu pour 18 octobre. Le communiqué indique que des vols devraient également décoller de Bakou à l’aéroport de Kandahar en Afghanistan.

Le NSS indique également que des vols similaires ont également été programmés à des dates ultérieures et que certains des vols mentionnés ne sont pas enregistrés dans la base de données internationale des vols prévus.

Le communiqué du NSS a déclaré avoir appelé les organismes internationaux compétents à ne pas être la proie des provocations azerbaïdjanaises, à examiner de près et à vérifier les informations fournies par le NSS arménien et à clarifier les circonstances et les objectifs réels du transfert de marchandises et de personnel militaires vers l’Azerbaïdjan par ces vols.

12h30 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que l’affirmation de l’Azerbaïdjan d’avoir abattu un avion de combat arménien Su-25 le 17 octobre est fausse.

Ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh sur les attaques continues contre une population pacifique

La déclaration suivante a été publiée par le Ministère des affaires étrangères de la République d’Artsakh concernant les attaques continues des forces azerbaïdjanaises et turques contre la population pacifique de l’Artsakh.

Le 16 octobre et tôt le matin du 17 octobre 2020, la capitale de la République d’Artsakh, Stepanakert, ainsi que la ville de Shushi et d’autres communautés, sont devenues la cible d’intenses frappes de missiles par les forces azerbaïdjanaises et turques. Au moins six civils ont été blessés dans cette attaque délibérée contre des cibles civiles.

Les attaques incessantes des forces azerbaïdjanaises et turques contre la population pacifique de la République d’Artsakh, ainsi que les frappes sur le territoire de la République d’Arménie, témoignent de l’intention de la Turquie et de l’Azerbaïdjan d’élargir l’ampleur et d’intensifier les hostilités.

18 h 15 : Le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a écrit : Aujourd’hui, entre 16 h 30 et 17 h 45, les unités de défense aérienne de l’Arménie ont abattu trois drones azerbaïdjanais dans l’espace aérien de la République d’Arménie et un en Artsakh.

Lavrov a une conversation téléphonique avec les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu des entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, Zohrab Mnatsakanyan et Jeyhun Bayramov. Selon le communiqué officiel, les ministres ont discuté de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Ils ont souligné la nécessité de respecter strictement l’accord de cessez-le-feu humanitaire du 10 octobre négocié par la Russie. Les Ministres ont réaffirmé la nécessité de négociations de fond visant le règlement pacifique du conflit sur la base des principes négociés par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Médiateur : violations des droits de l’homme en Artsakh

20h : Artak Beglaryan, médiateur du gouvernement d’Artsakh, a donné un point de presse en directet évoqué les violations des droits de l’homme en Artsakh depuis le 27 septembre, lorsque les forces azerbaïdjanaises ont lancé des opérations militaires. Beglaryan a déclaré qu’une mission d’enquête était en cours pour enregistrer les violations des droits de l’homme contre la population civile et le personnel militaire. Beglaryan a déclaré que son bureau avait déjà déposé deux rapports intermédiaires et fait plusieurs déclarations. Un autre rapport conclu le 16 octobre traitait du traitement inhumain par les forces azerbaïdjanaises des civils et des soldats arméniens. Beglaryan a déclaré que le rapport n’a pas été rendu public car il contient des images et des descriptions ; cependant, il a déjà été transmis aux institutions internationales et aux décideurs pour s’assurer qu’ils sont informés du traitement des corps des soldats arméniens, des prisonniers de guerre et des civils.

Beglaryan a déclaré qu’à ce jour, au moins 36 civils sont morts et 115 ont été blessés. Selon le Médiateur, 20 des 36 civils ont été tués chez eux, ce qui indique que l’attaque était inattendue et visait des établissements civils. Beglaryan a déclaré que, compte tenu de l’armement extrêmement précis utilisé par l’Azerbaïdjan, il est clair que la population civile a été délibérément ciblée.

Huit des 36 victimes civiles sont des femmes et 28 sont des hommes. Environ la moitié des victimes ont plus de 50 ans, ce qui les place dans un groupe vulnérable. Beglaryan dit que la situation est assez similaire dans le cas des blessures. Environ la moitié des blessures ont été subies alors que des personnes se trouvaient chez elles, les autres étaient des blessures subies au travail, dans des espaces publics et en essayant de se déplacer vers un endroit plus sûr. Quatre-vingt-quinze (18 femmes, 77 hommes) sur 115 sont des blessures graves, environ 20 sont des blessures légères.

Beglaryan a déclaré que son bureau a estimé que plus de 9830 bâtiments résidentiels ont été ciblés à travers l’Artsakh.

Les premières estimations montrent qu’environ 7800 unités de propriétés privées ont été endommagées, plus de 1310 infrastructures (réseaux électriques, lignes de communication, structures d’approvisionnement en eau et en gaz ainsi que routes, y compris les ponts) et des bâtiments publics ont été ciblés, notamment des écoles, des jardins d’enfants, des hôpitaux. , centres culturels et religieux. Plus de 720 véhicules ont été endommagés.

Suite au cessez-le-feu humanitaire, huit personnes ont été tuées, six blessées (trois du village de Shosh, trois de Stepanakert). Seuls les bâtiments résidentiels ont été ciblés. Heureusement, dans ces bâtiments, la plupart étaient dans des bunkers, d’autres étaient partis. Pour cette raison, par rapport aux dommages physiques, les pertes en vies humaines étaient relativement faibles. Nous avons commencé à recevoir un certain nombre de messages, en particulier des médias sociaux azerbaïdjanais, au sujet de la profanation des corps de soldats arméniens tués. Le 15 octobre, une vidéo a été publiée que Beglaryan a déclaré avoir analysée, ajoutant que le site Web Bellingcat avait également présenté une analyse et confirmé son authenticité. Il a ajouté que deux prisonniers de guerre arméniens avaient été assassinés, dont l’un était un civil de 73 ans. Cela doit être condamné par la communauté internationale et puni.

La communauté internationale doit veiller à ce que ce type d’actions ne se répète pas car il est évident qu’une attitude anti-arménienne domine les forces armées azerbaïdjanaises, a-t-il déclaré. « Cela s’ajoute à l’implication de mercenaires et de combattants turcs dans les opérations militaires. Compte tenu de la politique génocidaire de la Turquie envers les Arméniens et de l’expérience des mercenaires, il existe un risque accru que de tels crimes se reproduisent. La communauté internationale a des obligations claires à cet égard visant à prévenir de tels crimes », a déclaré Beglaryan, ajoutant que les mesures préventives peuvent varier, mais qu’elles devraient avant tout inclure des sanctions contre l’Azerbaïdjan et la Turquie.

Beglaryan a déclaré qu’il était également impératif d’organiser des visites de missions internationales d’enquête en Artsakh afin qu’eux aussi puissent rendre compte depuis le terrain. Du point de vue des droits de l’homme, la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh est de la plus haute importance, qui, selon Beglaryan, peut constituer une mesure supplémentaire de restriction et de prévention contre de futures violations des droits de l’homme. Elle peut également servir d’outil pour exiger une compensation pour les violations des droits de l’homme depuis la guerre des années 90.

Beglaryan a également souligné qu’une catastrophe humanitaire est en cours en Artsakh à la suite de l’agression azerbaïdjanaise. De nombreux citoyens ont dû fuir leurs maisons et trouver un abri dans des endroits relativement plus sûrs ou en République d’Arménie.

Il existe des preuves substantielles que des crimes intentionnels à grande échelle sont commis en Artsakh et que les risques augmentent constamment en raison de l’implication conjointe de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de mercenaires, ainsi que de l’utilisation d’armes et de méthodes interdites. Beglaryan estime que la communauté internationale doit intervenir par tous les moyens possibles pour empêcher les actes de génocide contre le peuple de l’Artsakh. Il est également important de noter que le peuple d’Artsakh a de nombreux besoins humanitaires qui sont actuellement satisfaits grâce aux efforts conjoints du Gouvernement d’Artsakh et des Arméniens. Mais compte tenu de la pandémie de COVID-19, ces besoins seront exprimés plus clairement si la situation actuelle se poursuit.

Répondant à une question sur les deux prisonniers de guerre arméniens qui se trouvent actuellement en Azerbaïdjan, Beglaryan a souligné qu’il était important qu’ils soient traités conformément au droit international humanitaire, la Convention de Genève en particulier, et que tous leurs droits soient protégés. Parlant du prisonnier de guerre azerbaïdjanais actuellement en Arménie, Beglaryan a assuré qu’il avait reçu un traitement médical approprié.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22 h 00 : Lors d’un point de presse en direct , Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient poursuivi leurs opérations militaires le long de la ligne de contact. Les batailles dans le nord n’ont pas été aussi intenses que les jours précédents ; des batailles plus intenses ont eu lieu dans la direction sud. Une attaque à grande échelle a été lancée dans le sud. Un cortège d’environ deux douzaines de véhicules a tenté de s’approcher des positions arméniennes mais, suite à une réponse de l’artillerie du côté arménien, le cortège a reculé. Des batailles ont également eu lieu dans d’autres endroits. Certains sont toujours en cours. La partie azerbaïdjanaise n’a pas utilisé un grand nombre de véhicules blindés ces derniers jours, davantage de tirs d’artillerie et de drones sont actuellement utilisés.

Gnel Sanosyan, le gouverneur de la région de Gegharkunik, a parlé de la situation là-bas. Depuis l’attaque azerbaïdjanaise du 27 septembre, Gegharkunik a également été visé par des frappes de drones et de missiles. En conséquence, une personne a été tuée et deux blessées dans le village de Mets Masrik. De plus, tout récemment, un jeune de 14 ans a également été blessé à la suite d’une frappe de drone. Plus de 40 maisons, deux écoles et un gazoduc ont été endommagés. Selon Sanosyan, les activités agricoles ont également été touchées. Cependant, après les premiers jours de la guerre, les gens se sont habitués à la tactique des forces azerbaïdjanaises et des mécanismes de défense civile ont été mis en place, ce qui explique le faible nombre de victimes au milieu des bombardements en cours. À ce jour, 18 drones ont été abattus dans la région, principalement à proximité de Vardenis, Martuni et Gavar.

Parlant des activités en cours dans la région, Sanosyan a noté que tout le monde à Gegharkunik comprend très bien l’emplacement stratégique de la région et ce qu’ils doivent faire pour aider leurs frères en Artsakh. Il a noté qu’ils sont en contact étroit avec les organes municipaux d’autres régions ainsi qu’avec les dirigeants de l’Artsakh.

Tout en répondant aux questions du journaliste, Artsrun Hovhannisyan a déclaré que la partie arménienne se battait seule et ne recevait aucune aide de ses alliés pour la défense aérienne. « Nous défendons notre terre et c’est notre combat. Nos alliés peuvent aider mais ne peuvent pas se battre pour notre armée », a déclaré Hovhannisyan.

Une nouvelle tentative de trêve humanitaire

22 h 25 : Voici une déclaration du ministère arménien des Affaires étrangères sur l’établissement d’une trêve humanitaire :

« La République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan ont convenu d’une trêve humanitaire à partir du 18 octobre à 00h00 heure locale.

« Cette décision a été prise à la suite de la déclaration des Présidents de la République française, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique, représentant les pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, du 1er octobre 2020, la déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE du 5 octobre, et conformément à la déclaration de Moscou du 10 octobre 2020. »

L’Artsakh prêt à observer une trêve humanitaire sur une base réciproque

23 heures : Déclaration du Ministère des affaires étrangères de la République d’Artsakh concernant la disposition à observer la trêve humanitaire sur une base réciproque :

« Nous nous félicitons des efforts des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et de la République d’Arménie en vue d’un cessez-le-feu et d’une désescalade des tensions dans la zone de conflit Azerbaïdjan-Karabakh. La République d’Artsakh confirme qu’elle est prête à observer la trêve humanitaire sur une base réciproque, conformément à la déclaration de Moscou du 10 octobre 2020 et à l’accord conclu le 17 octobre 2020. »

EVN Report