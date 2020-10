Mevlut Cavusoglu : L’Azerbaïdjan défend son peuple et ses propres terres. Il n’y a rien de plus légitime que cela

Participant par visio-conférence à l’inauguration de l’année académique à l’université internationale turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a indiqué que la région où se trouve la Turquie est pleine de litiges et conflits potentiels.

« Dans notre région, il y a des pays agressifs et non gouvernables avec de la faiblesse. L’agressivité croissante de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan nous a montré une nouvelle fois cette réalité » a affirmé Mevlut Cavusoglu.

« L’Arménie attaque également les terres azerbaïdjanaises non occupées. C’est un crime de guerre » a souligné le ministre turc.

« L’Azerbaïdjan défend son peuple et ses propres terres. Il n’y a rien de plus légitime que cela. Cependant certains acteurs gardent le silence face à ce que subit l’Azerbaïdjan et mettent dans le même sac, l’oppresseur et la victime » a-t-il déploré.

C’est pour cela que le soutien des pays frères à l’Azerbaïdjan est important, a relevé Mevlut Cavusoglu.

« La Turquie s’est toujours portée aux côtés de l’Azerbaïdjan dans sa lutte légitime et continuera de le faire » a-t-il déclaré.