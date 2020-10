Des Azerbaïdjanais attaquent des Arméniens pacifiques en Israël avec des bâtons et des pierres

Près de 20 Azerbaïdjanais ont attaqué des manifestants pacifiques arméniens avec des bâtons et des pierres en Israël alors qu’ils organisaient un convoi motorisé avec les drapeaux de l’Arménie et de l’Artsakh contre la coopération militaire entre Israël et l’Azerbaïdjan, a déclaré le représentant du Patriarcat arménien de Jérusalem le père Tiran.

"Pendant la course automobile, près de 20 Azerbaïdjanais avec 3-4 voitures ont bloqué la route de nos manifestants, ont commencé à casser les voitures avec des pierres et des bâtons, et ont frappé les Arméniens dans les voitures. Des affrontements ont commencé entre nos manifestants et eux, au cours desquels 4 à 5 jeunes Arméniens ont été légèrement blessés, tandis qu’un arménien âgé a perdu connaissance, qui a été hospitalisé. Pour le moment, tout le monde se sent bien ’’, a déclaré le père Tiran.

Il a noté que lors de l’incident, les Azerbaïdjanais ont causé des dommages matériels de 5 000 à 10 000 dollars.

Le père Tiran a ajouté que la police israélienne était arrivée sur les lieux et avait arrêté certains des Azerbaïdjanais, qui avaient provoqué l’incident.

Les assaillants avaient des drapeaux azerbaïdjanais avec eux.