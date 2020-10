Les combats continuaient encore ce soir au sud de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan utilisant moins de chars…

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a donné ce soir à Goris une conférence de presse sur le bilan des opérations de la journée au front entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan.

Il affirma que l’ennemi avait dès le matin continué ses opérations sur les mêmes fronts que la veille. Mais les combats les plus intenses furent en direction du sud de l’Artsakh. « Au nord aujourd’hui c’était plus calme que les derniers jours » dit-il. Au sud l’armée azérie a effectué des attaques de grande envergure. Sur l’un de ces fronts l’Azerbaïdjan utilisa une vingtaine ou une trentaine de véhicules et tenta de s’approcher de la frontière. « Mais sous le feu héroïque de nos soldats, la colonne de véhicules fut détruite. Et l’ennemi fut obligé de reculer. Des combats intenses eurent également lieu sur d’autres directions et sur certaines positions, à l’heure actuelle, ces combats se poursuivent » dit Ardzroun Hovhannisyan.

Il a également indiqué que l’Azerbaïdjan n’utilise plus comme auparavant un nombre important de chars (les deux-tiers furent sans doute détruits par les Arméniens…). Mais l’ennemi semble utiliser davantage de drones et ses tirs de canons.

Krikor Amirzayan