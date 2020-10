L’Azerbaidjan confirme avoir visé volontairement un hôpital en Artsakh

Comme il faut être inhumain, Mme Mehriban, pour frapper un hôpital militaire et ensuite déclarer officiellement l’élimination de réserves d’essence et de lubrifiants.

PS Les images montrent une attaque délibérée d’un hôpital situé dans la direction nord-est de l’Artsakh le 14 octobre.

How inhuman one must be Mrs Mehriban, to strike military hospital and then officially state about elimination of oil and lubricants store.

P.S. The footage shows deliberate strike at the hospital located in north-eastern direction of Artsakh on October 14. pic.twitter.com/PTO85Qxdsw

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 17, 2020